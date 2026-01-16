Piqué: "Sería un sueño poder contar con Messi"

El próximo sábado 17 de enero, se disputará en el Allianz Arena de Sao Paulo la gran final del Mundial de Naciones de la Kings League. El partido, que enfrentará a la anfitriona y gran favorita, Brasil, contra Chile, coronará al próximo campeón del universo creado por Gerard Piqué tres años atrás. Pues bien, durante la rueda de prensa previa en el mismo estadio, el exfutbolista azulgrana atendió a la prensa junto a las estrellas de ambas selecciones.

Entre todo un campeonato que ha dejado momentos memorables y máxima emoción en el campo, uno de los momentos más destacado lejos del terreno de juego fue el anuncio de Neymar sobre la posible presencia de Leo Messi en las semifinales del torneo.

Sobre este asunto fue cuestionado Piqué, que entre risas contestó: “Pregúntaselo a Ney, que fue el quién lo tiró, ¿no?”. Para seguidamente, deshacerse en elogios hacia el astro argentino: “Veremos si algún día existe la posibilidad de que se involucre en la Kings, para mí sería un sueño obviamente, porque nos gusta tenemos a los mejores y siempre lo he dicho, él es el mejor de la historia de este deporte por lo que tenerlo con nosotros sería increíble”.

Antes, también había hablado sobre la oportunidad sumar a más exfutbolista: “He tenido la suerte de poder jugar con los mejores del mundo. Con compañeros de todo tipo. Siempre habrá la oportunidad de que puedan participar. Cuando estás jugando en activo es más complicado, pero cuando acabe la carrera es otra historia”

“SABÍAMOS QUE SERÍA UN ÉXITO, PERO NO TANTO”

Sobre la organización del Mundial de Naciones en Brasil y el éxito que está teniendo la liga local, Piqué habló claro: “Sabíamos que Brasil era un país que le podía funcionar muy bien a la Kings. Se practica muchísimo el fútbol 7 y a nivel de redes sociales hay un consumo muy grande. Una población enorme, muy conectada. Nosotros somos un producto que está pensado por ser fútbol real, pero también como un ‘videojuego’. Todas estas cosas que al final ha sido la audiencia la que ha ido creando”.

“Sabíamos que Brasil lo iba a abrazar, pero no esperábamos tanto. Ahora creo que queda reafirmado que Brasil es uno de los países más importantes del universo Kings. La gente ha demostrado que le gusta el formato”.

HABRÁ SOLD OUT

La gran final llega repleta de emoción. Se esperaba un Brasil-España, pero no pudo ser y la afición que se desplace hasta el Allianz Parque podrá disputar de un gran duelo entre selecciones sudamericanas: “Mañana va a haber un ‘sold out’ de 40.000 espectadores. Se prevé una atmósfera brutal. Quiero dar las gracias a Brasil por la pasión que tienen por el fútbol y la Kings League”.

Sobre Chile y sus opciones para ganar el campeonato, afirmó que: “Está siendo un Mundial increíble a nivel de fútbol y emoción. La sorpresa Chile que aquí están luchando por el título cuando muchos quizás no se lo esperaban”

Piqué, también quiso agradecer a todos los trabajadores que hacen posible que este mundial sea un éxito: “Es el segundo de naciones y el cuarto en total. El orgullo que tengo es brutal, por toda la gente también que está trabajando detrás de las cámaras. Empezamos hace tres años y ahora ya se conoce a nivel global”.