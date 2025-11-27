Piqué y el reflote de audiéncias de la Kings League, un caso de estudio

Del bombazo inicial al 'reflote' que vuelve a conquistar al mundo del deporte y el entretenimiento. La Kings League creada por Piqué tiene muchas capas y durante estos 3 años de vida, su corta pero intensa andadura ha dejado muchos momentos icónicos y sobre todo, una evolución constante que los lleva hasta el punto actual. Una vez finalizadas las Kings Cup Europa, Américas y Mena, su estreno en el oriente medio y norte de África que ha conseguido encandilar al público en sus inicios, la competición celebra los buenos datos conseguido en todo su ecosistema, como ha podido saber SPORT.

Desde la liga siempre se ha defendido que la bajada inicial era entendible y constantemente se ha apuntado a un "equilibrio y consolidación de la audiéncia", algo que en el punto actual se esta confirmando. Entre polémicas, momentos tensos y cambios en la presidencia en esta nueva etapa, entre los que destacan por encima del resto el aterrizaje de Lamine Yamal y también Marcelo, la Kings ha conseguido consagrarse como liga, siempre mostrándose como 'alternativa' al fútbol tradicional.

Juntando el mundo del streaming con el del deporte rey, apuesta que se ha mantenido desde un principio, es del modo con el que se ha llegado a firmar los mejores números desde 2023. Y es que en este pasado mes de octubre, durante La Capital - Porcinos, o lo que es lo mismo, el Lamine - Ibai Llanos, se consiguió una audiéncia de más de 480 mil dispositivos conectados ala vez. A su vez, en Tik Tok se coló en el 'Top 5' transmisiones de la historia de la competición.

Sigue el fenómeno en redes

La Kings sigue triunfando en las redes sociales. De hecho, sigue creciendo e incluso le hace la competencia a LaLiga. Arrancó siendo un "circo", como el mismo Tebas lo definió, pero con el paso de los años las cifras demuestran que es mucho más que esto.

Durante la celebración de la Kings Cup Spain (1 de octubre a 17 noviembre de 2025), que acabó llevándose Porcinos, la competición consiguió una media de 'engagement' de los vídeos superior en 17k por publicación respecto a LaLiga. Algo que se incrementaba también en la media de visitas en los vídeos, en los que conseguía 382 mil más, según los datos de Blinkfire. Uno de los más virales, sin duda, fue el del caño de Marcelo en su debut en la liga. Este 'reel' se viralizó por completo lléndose hasta las 300 millones de reproducciones.

Kings League

Durante este mismo periodo, las cuentas de la Kings España también han notado un notable incremento, concretamente de un 8% al conseguir un total de 1,4 millones de seguidores nueveos en redes.

LA GLOBALIZACIÓN CONSOLIDA EL PROYECTO

Del éxito en Brasil se pasó a la Kings League Mena, que ya desde el primer día batió todos los récords establecidos, convirtiéndose así en la mejor primera jornada de todas las celebradas a nivel de audiencia.

Sin duda, la incorporación de esta liga al ecosistema ha ayudado al nuevo 'boom'. Volviéndonos a fijar en las redes sociales, este octubre se ha alcanzado el récord absoluto de impresiones con 2,1 mil millones. Una auténtica barbaridad que se ha complementado con las 1300 millones de reproducciones de vídeos y otros 2,5 millones de seguidores más.

Además, también se han llegado a nuevos acuerdos para la distribución del formato a diferentes mercados junto a DAZN, Shahid i X Sports.

UN CASO DE ESTUDIO EN HARVARD

Toda esta infrastructura montada en tres años ha llevado a la prestigiosa Universidad de Harvard a seleccionar la Kings League como protagonista de un nuevo caso de estudio que detalla la evolución, la estratega y el impacto en el entretenimiento deportivo creado por Gerard Piqué.