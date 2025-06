Piqué se pronuncia sobre el favorito para el Balón de Oro, Luis Enrique y Neymar: "Venía solo para chutar un penalti"

Gerard Piqué participó en el congreso Viva Tech de París para explicar más detalles de la expansión internacional de la Kings League, que este sábado celebra la final del Mundial de Clubes en La Défense. Entre muchos otros temas, el exazulgrana también se posicionó a favor de uno de sus excompañeros para que se lleve el próximo Balón de Oro. Además de hablar sobre Luis Enrique y Neymar.

Inmerso de lleno en dirigir la Kings League, Piqué arrancó explicando como es su vida actual como empresario: "Es muy diferente. Antes jugaba ante miles de personas y siempre tienes la presión de hacerlo bien. Pero soy un privilegiado. Me lo he pasado muy bien jugando y ahora estoy encantado de ver como crece el proyecto. Muchos de mis compañeros me avisaron 'tienes que buscar algo cuanto te retires' y lo estoy disfrutando mucho".

Durante la exposición, también aprovechó para desvelar cuál será el próximo país que contará con una liga de su universo: "Esperamos anunciar Kings League de América del Norte para Febrero de 2026". Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la competición espera poder entrar en un mercado claramente al alza.

"Neymar quería venir"

Furia FC, el equipo presidido por la estrella brasileña, cayó en semifinales contra Porcinos de Ibai Llanos por un gol en el último minuto, algo que frenó su presencia este sábado en París: "Neymar venía a chutar un penalti. Quería venir a ayudar a su equipo a ganar la final. Iba a volar a París solo para chutar un penalti". Prueba de la implicación que tiene en esta nueva aventura.

"Luis Enrique es un auténtico líder"

Sobre el técnico del PSG, actual campeón de la Champions League, Piqué no tuvo más que buenas palabras: "Lo conozco muy bien. Es fantástico, vosotros lo habéis empezado a conocer hace poco, pero él es un auténtico lider. No necesito estrellas, necesita un equipo. Y lo demuestra siempre. Desde que Mbappé se fue, se han convertido en un equipo, jugando uno de los mejores fútbol del mundo".

Su candidato para el Balón de Oro

Sobre el tema de moda, Piqué tiene claro su favorito: "He compartido vestuario con ambos. Son chicos increíbles. Ousmane era como un hermano. Ya sabéis como es. Pero Lamine es especial. Está en el Barça y en la Kings, por lo que quiero que lo gane. Pero si es verdad que si Dembélé se lo lleva también estaré contento por él".

Las incorporaciones de Koundé y Tchouaméni

Ambos se han unido al proyecto como presidentes de un equipo en la competición francesa. Pero como ellos van a venir más, como él mismo ha explicado: "Las leyendas y los jugadores en activo forman parte de nuestro ecosistema. La Kings League es fútbol. Y a ellos les encanta formar parte, llevar un equipo y demás. Para Lamine Yamal, por ejemplo, es como un videojuego".