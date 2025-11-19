Piqué y el lío en la Kings League: "No somos la policía"

Porcinos de Ibai Llanos se llevó la Kings Cup Spain por un contundente 5-16 en la final ante Ultimate Móstoles, seguramente el rival más fuerte que se podía encontrar en este último escollo antes de la final Europea. Un resultado de escándalo que ha acabado de agitar por completo a los presidentes de la Kings League y que ha llevado a Piqué a 'recomendar' la pillería dentro de la liga: "hacer lo mismo que los otros".

En un tenso debate entre los presidentes de la competición y Gerard Piqué, fueron varios los mandatarios que reiteraron sus quejas en contra del proyecto de Porcinos junto a Ronin FC. Para poner en contexto, Ibai formó un denominado 'All Star' con jugadores de la competición para su equipo de cuarta catalana, sumándole también algún fichaje extra que a su vez se ha unido al equipo que juega en la Kings.

Todo esto ha llevado a los presidentes a expresar que se "adultera la competición" por los pagos extras que reciben los futbolistas en el proyecto de fútbol amateur. Pero estas quejas no solo se centran en el equipo de Ibai Llanos, sino que también están en el foco PIO FC, el equipo de Rivers e incluso 1K, de Iker Casillas.

En el caso de la streamer mexicana, algunas de las 'críticas' ponían el foco en que ofrece la llamada 'Casa PIO' para que los futbolistas de fuera puedan tener una estancia en Barcelona durante la celebración del torneo.

"NO SOMOS LA POLICÍA"

"No somos la policía", expresaba Gerard Piqué ante las quejas del presidente de Saiyans, TheGrefg, quien fue especialmente contundente sobre la situación: "¿Tengo que ser yo el que persiga los jugadores que cobran más?". Una pregunta que el presidente de la competición respondió con un: "Ven con una prueba. Tenéis que respetaros entre vosotros. Si ves que lo están haciendo otros, hazlo tú también".

TheGrefg, visiblemente enfadado le reprochó que: "Tienes a la mitad de los presidentes desmotivados y sin querer competir porque hay gente que hace trampas".

Si bien es cierto que Piqué no se refirió como tal a las mencionadas 'trampas' que incluyen pagar de más directamente a los futbolistas, tampoco zanjó el tema. Lo que sí apuntó sobre el mismo PIO es que: "Lleváis tres años quejando de ellos, pero como nunca han ganado nunca se ha tratado así este tema. Si Porcinos llega a quedarse fuera en fase de grupos, no se estaría hablando así sobre esta situación".