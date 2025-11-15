Piqué ficha al mejor 'youtuber' del mundo y Neymar sigue imbatible

La Kings League de Gerard Piqué sigue expandiendo su negocio internacional. Con ligas ya en España, México, Brasil, Francia, Italia, Alemania y MENA (que se juega en Arabia Saudí), el exjugador del FC Barcelona busca seguir creciendo en el mundo y desde hace tiempo, Estados Unidos es un mercado clave.

Es por eso que para ello, Kosmos busca a las mejores presencias online del país, y no hay nadie mejor en el país norteamericano que Mr. Beast. El considerado mejor 'youtuber' del mundo, fue uno de los invitados de lujo en las finales de la Kings League MENA. Allí, el creador de contenido más seguido del planeta lanzó el dado y presentó Beast Land, su ambicioso parque temático inaugurado el 13 de noviembre inspirado en los desafíos que lo han convertido en una figura global.

A nivel deportivo, el primer título de la liga del Medio Oriente y el norte de África fue para DR7, el equipo del creador de contenido Drb7h, que ganó por 6 goles a 5 a FWZ, de Fwaz.

¿Se prepara así una Kings League en Estados Unidos? Parece que Piqué ya ha dado el primer paso.

El equipo de Neymar, invencible en Brasil

En la liga brasileña, el equipo Furia FC de Neymar Jr. venció en la primera edición de la Kings Cup Brasil tras haber conquistado ya su primera liga en el pasado 'split'.

Con esta victoria, el equipo que comparte con el creador de contenido Cris Guedes se ha clasificado para la final de la Kings Cup América que jugará en el Estadio Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos del México ante el campeón de la Kings Cup Openbank México el próximo 21 de noviembre.

En el partido, que tuvo presencia de la exestrella brasileña Cafú, Furia FC ganó a G3X de Kelvin Oliveira en la tanda de penaltis, con un resultado final de 3-1, y algunos ya le consideran el mejor equipo de la historia del universo Kings League.

Tras la conclusión de este torneo, São Paulo volverá a albergar partidos de la Liga de Reyes a partir del 3 de enero hasta el 17, ya que se disputará la competición de selecciones nacionales de la Kings League y cuya última edición se disputó en enero de 2024 en Turín, Italia.

En esta ocasión, Ronaldo Nazario será el presidente general del torneo. El bicampeón del mundo con la selección brasileña se une a Kaká como otra estrella que representará al país en el campeonato de naciones.