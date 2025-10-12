Piqué convence a la plantilla del Barça

Piqué sigue sumando azulgranas en activo al universo de la Kings League. El pasado sábado, en un evento celebrado en Río de Janeiro, el exfutbolista anunció todas las novedades de la nueva temporada de la Kings League y una de las más sonadas fue la llegada de Robert Lewandowski a su universo como capitán/embajador de Polonia en la Kings World Cup Nations.

Pero la suya no fue la única. Si bien ya consiguió convencer a Lamine Yamal para convertirse en presidente de la liga española con 'La Capital', sin duda uno de los reclamos más fuertes para este curso, ahora también ha incorporado a Marcelo, leyenda del Real Madrid, a la competición nacional. El brasileño lo hará junto al creador de contenido Plex y competirá así contra su excompañero de vestuario Iker Casillas, presidente desde el inicio en 1k.

Estos últimos 'fichajes' confirman la apuesta en firme de Piqué por la unión entre nombres reconocidísimos en el mundo del fútbol con algunos de los mejores streamers y creadores de contenido del planeta. Así será también en el mundial de naciones. Lewandowski, que gestionará su selección junto al streamer Izak, uno de los ejemplos más destacados.

Los 'fichajes' de Piqué para la nueva temporada de la Kings League / Kings League

Y es que Gerard ha tirado de agenda para este curso que arranca en tan solo una semana y, por si no había suficiente con la incorporación del '9' polonés, también suma al exazulgrana Arturo Vidal al frente de la selección chilena. El 'Kun' Agüero, por su parte, seguirá formando parte de un universo en el que Ronaldo Nazario ha sido el último en adherirse como presidente del Mundial de naciones. Neymar seguirá con su equipo en Brasil y falta por ver qué rol tendrá en la cita mundialista. Ibrahimovic también sigue vinculado y Zidane, lo hará con el evento de The Universe League.

BARÇA Y MADRID, PROTAGONISTAS

En una temporada en que, como el mismo Piqué explicó, va a ser la "más global" de la competición, se tiene que poner el foco también en la competición francesa, donde la conexión Koundé - Tchouaméni seguirá tratando de llevarse el título. Barça y Madrid unidos por un mismo fin dentro de su ecosistema.

Entre los anuncios realizados el pasado sábado, también destaca el de la participación de Wesley Sneijder, exfutbolista blanco que formará parte de la selección neerlandesa. James, un clásico ya de la Kings, hará lo propio con Colombia y Kaka seguirá siendo protagonista.

OTRO FUTBOLISTA EN ACTIVO

La Kings League también ha pegado fuerte en Italia, país en el que Gerard siempre ha contado con el apoyo de leyendas del fútbol. Sin ser italiano, el último futbolista en activo que se sumará al proyecto será el centrocampista de la Juventus Weston McKennie como capitán/embajador de Estados Unidos.