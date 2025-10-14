Piqué confiesa una de las historias más surrealistas de la Kings League: "Jake Paul quiso pagar hasta dos millones por Kelvin, pero Gaules los rechazó y pidió 20"

El exnúmero 3 del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española, Gerard Piqué, acudió el pasado 11 de octubre al pódcast brasileño 'PodPah' para repasar su carrera deportiva y hablar sobre el futuro de sus proyectos profesionales. El presidente de la Kings aprovechó su visita a Brasil para anunciar a Ronaldo Nazario como nuevo presidente de la Kings World Cup y que la Gran Final de este torneo se jugará en el Allianz Parque de São Paulo el 17 de enero de 2026.

Milan y Sasha, figuras clave en el nacimiento del nuevo proyecto

En clave Kings, Piqué explicó que la idea de la nueva competición surgió en el verano de 2022, cuando aún era jugador del Barça. Todo nació al darse cuenta de que sus hijos no conseguían mantener la atención en un partido de fútbol durante más de diez minutos. Con este formato innovador, el objetivo era atraer a las nuevas generaciones con un fútbol más dinámico y cercano al mundo de los videojuegos, con reglas extravagantes y la participación de creadores de contenido y streamers como dueños de los equipos, fomentando así que sus comunidades digitales se sientan implicadas y parte del proyecto.

El fútbol y la Kings League, deportes complementarios

El exjugador de la selección española insistió, una vez más, en que la Kings nace como un complemento al fútbol tradicional y no con la intención de sustituirlo. Piqué incluso quiso marcar la distancia entre ambos formatos. “Son deportes distintos; a los jugadores de fútbol tradicionales les cuesta adaptarse a la Kings, no están acostumbrados al fútbol 7”.

No obstante, el que fuera central del Barça recalcó la importancia de mantener una buena relación con el fútbol tradicional y reveló que ya se han alcanzado acuerdos con la Serie A italiana y con clubes como la Juventus de Turín, así como con equipos de España y Francia, entre ellos el Olympique de Marsella. Para ‘Geri’, la colaboración entre ambos formatos es esencial para garantizar su supervivencia, ya que pueden ayudarse el uno al otro con su propio público.

Un crecimiento sin precedentes

Tras ser recibida con los brazos abiertos por la comunidad, la competición no ha hecho más que crecer, alcanzando miles de espectadores en cada una de sus transmisiones y en los eventos presenciales que se han organizado. Después de consolidarse en España, ha dado el salto a México —con la participación de equipos de Chile, Argentina, Venezuela, Perú y Colombia—, y posteriormente se ha expandido a Italia, Brasil, Francia, Alemania y Arabia Saudita, esta última ha incorporado equipos del norte de África y Oriente Medio.

En esta misma línea, el presidente de la competición expresó, durante la conversación con Igor Cavalari y Thiago Marques, presentadores de 'PodPah', su deseo de llevar la King’s a Estados Unidos el próximo año, así como su ambición de “ver la Kings en 40 o 50 países en los próximos tres a cinco años”.

Kelvin, Jake Paul y un mercado muy movido

Como era de esperar, Piqué fue cuestionado por Kelvin, jugador de G3X FC, integrante de la selección brasileña y nombrado MVP de la Kings World Cup Nations 2025. El exfutbolista respondió con una de las mayores revelaciones en la historia de la Kings League: “Jake Paul quiso pagar entre uno y dos millones de dólares por Kelvin, pero Gaules pidió veinte, y Paul se volvió loco”.

Asimismo, el exjugador del Barça destacó la importancia de la llegada de nuevas ligas, que favorecerá los movimientos de jugadores entre equipos y configurarán un mercado mucho más internacional, lleno de dinamismo y oportunidades. Piqué incluso aseguró que figuras históricas como Romário han mostrado su interés en formar parte del proyecto.

Sin embargo, el exdelantero de la canarinha no participará finalmente en la Kings. La organización ha llegado a la conclusión de que lo mejor para el formato es que cada liga cuente con diez equipos y para que Romario pudiese entrar debería llegar a un acuerdo de traspaso de la propiedad con algún club que esté participando, algo que no ha ocurrido.