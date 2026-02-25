¡Piqué se burla de Arbeloa en pleno centro de Madrid para presentar la nueva temporada de la Kings League!

La nueva temporada de la Kings League arranca este próximo domingo 1 de marzo en Barcelona. Una campaña apasionante en la que la liga de Gerard Piqué espera consolidar los grandes números conseguidos en el pasado Mundial de Naciones de Brasil.

Y es que tras el 'boom' inicial de la competición y la posterior caída, la Kings League ha ido recuperando terreno, algo que quieren seguir haciendo ahora con esta nueva competición que regresa al formato de clubes.

De nuevo, 12 equipos representados por sus presidentes, entre los que se encuentran el futbolista del Barça, Lamine Yamal, como máxima figura de la Capital FC, y los exfutbolistas del Real Madrid, Iker Casillas con 1K i Marcelo con Skull FC.

Precisamente en los madridistas, es donde se ha centrado Gerard Piqué para promocionar esta nueva temporada. Con otro gran golpe de efecto al más puro estilo Laporta, el exfutbolista azulgrana ha desplegado una pancarta gigante en pleno centro de Madrid en la que se acuerda de Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid.

"No somos tan CONOcidos"

"No somos tan CONOcidos, pero lo seremos. La Kings League vuelve el 1 de marzo", dice el texto que acompaña una foto con las 12 nuevas equipaciones que lucirán los clubes de la competición.

"No somos tan CONOcidos, pero lo seremos", la pancarta de la Kings League en Madrid / Kings League

Repitiendo su más que famosa frase, Piqué ha aprovechado la situación para mandar un mensaje a la afición de España. La Kings League está de vuelta y lo hace con el mismo carácter y el mismo 'show' que les ha llevado hasta aquí.

El pasado lunes, durante el programa de presentación de la nueva temporada, en un cara a cara entre el mismo Gerard e Iker Casillas, el presidente de la liga le avanzó en primicia el contenido de la pancarta que iba a desplegar este miércoles en Madrid. Por la reacción del exguardameta, ya se podía intuir que algo grande se estaba tramando.

"Como te gusta enredar, hay que ser...", le decía Iker Casillas, también excompañero del actual técnico blanco, a lo que Piqué le respondía: "Me la han pasado hoy mismo. No sabía nada, pero la he aprobado".

Ahora falta por ver si el técnico del Real Madrid, que este mismo miércoles se juega el pase a octavos de Champions League, ante el Benfica y en el Bernabéu, entrará en el juego de su excompañero de selección y responderá a este mensaje 'directo' tras su famoso "somos conocidos".