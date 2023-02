Piqué se 'borra' del After Kings

El presidente de la Kings League anunció que no le apetece formar parte del directo que se emitirá mañana El motivo podría encontrarse en la polémica que hubo en el partido entre Rayo de Barcelona y Aniquiladores

Gerard Piqué no estará en el After Kings de mañana. El presidente de la Kings League anunció su ausencia a través de un escueto mensaje en el que recalcó que, símplemente, no le apetece. "Mañana no estaré en el After Kings. No me apetece".

El exazulgrana no ha dado más razones para explicar su ausencia, aunque una de ellas podría encontrarse en el primer partido de la jornada entre Rayo de Barcelona y Aniquiladores (3-2). La polémica ha estallado cuando el árbitro se ha olvidado de una norma de la carta 1 vs 1 y Piqué, desde el palco, ha intervenido para mandar repetir los dos últimos minutos. Esto ha hecho estallar a Spursito y Juan Guarnizo, que han criticado abiertamente la liga.

Mañana no estaré en el After Kings. No me apetece. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 19 de febrero de 2023

Seguramente forme parte del 'show', pero DjMariio ha contribuido a alimentar aún más la polémica. El presidente de Ultimate Móstoles ha colgado un pantallazo del grupo de WhatsApp de los presidentes en el que se veía como Piqué había abandonado el grupo. Veremos que tienen preparado para el directo de mañana.