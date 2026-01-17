La pasión de los exjugadores de Barça y Madrid por la Kings League: "Arturo Vidal jugaba en dos horas..."

Durante la celebración del Mundial de Naciones de la Kings League en Brasil, son muchos los exfutbolistas de Barça y Real Madrid que se han dejado ver por las instalaciones en Sao Paulo o a través de stream. El formato, criticado por muchos por alejarse del fútbol tradicional, tiene algo que engancha a los exfutbolistas y desde que Piqué creó la competición, la lista de estrellas que se han unido al proyecto es ya larguísima: "No te los podría decir todos, aunque ahora, en activo, el mismo Lewandowski o Lamine están con nosotros", explicaba a SPORT en la rueda de prensa previa a la final.

Y es que si a unos cuantos ya les había conquistado con las ligas entre clubes, una vez ha llegado el Mundial de Naciones, su sentimiento se ha ido incrementando. En las primeras semanas, la 'torcida' alucinaba con Neymar por su ilusión, pasión y sufrimiento mientras retransmitía y comentaba en directo los partidos de Brasil. El '10' de la 'canarinha', muy próximo a los futbolistas del formato en su país, es toda una inspiración para ellos.

Los que también se dejaron ver por el Trident Arena de Sao Paulo fueron Vitor Roque y Kaka. Este último, implicadísimo durante toda la celebración del Mundial, incluso saltó al terreno de juego a lanzar un penalti presidente, desatando así la locura de los suyos, encantados de ver al Balón de Oro de 2007 de nuevo sobre el terreno de juego. El que también tendrá un alto protagonismo en la final será Ronaldo Nazario, quien será el encargado de entregar el trofeo de campeones del Mundo.

"Claro que ayuda que estén este nivel de leyendas involucradas en la competición, le da más credibilidad si queda aún al formato. Estoy convencido de que estén Neymar, Kaka y este nivel de leyendas apoyando a la selección a ganar, pues la responsabilidad es mayor, pero les motiva para poder llevar el Mundial a su casa".

ARTURO VIDAL, IMPLICADÍSIMO

Solo hay un futbolista que lo haya vivido más intensamente que los brasileños y este es Arturo Vidal. El chileno, comprometido al máximo con su selección, no se ha perdido ni un partido e incluso llegó a animarlos eufórico desde el bus de Colo-Colo camino al estadio para jugar. Animando de principio a fin, además de estar en cada encuentro con los suyos, fue clave para que los finalistas pudieran formar parte del torneo, como explicó el mismo Piqué.

"Me acuerdo Arturo Vidal, que está aquí Chile en la final, y fue de los últimos -que sí, que si al final competía o no competía- y Arturo estuvo apretando para que Chile participara. Y aquí están, en la final".

"Las leyendas ayudan a esto, a que jugadores que están teniendo la oportunidad de jugar en la Kings League y representar a su país, cuando ven que Arturo Vidal está siendo la cara visible y está reaccionando a todos los partidos... Tenía partido y dos horas antes reaccionó al partido igualmente. Esto motiva aún más. Lo mismo con Brasil".

IKER CASILLAS, MARCELO Y EL 'KUN' AGÜERO

El guardameta también participó en este Mundial enviando un vídeo motivador a la selección. Clave en la estrella que consiguió la selección española en 2010, trasladó su experiencia a los futbolistas de Narcís Barrera. Venían siendo la mejor selección, pero al final se quedaron fuera.

Marcelo, a su vez, era seleccionable para la 'verdeamarela' al haber competido en la competición española con Skull FC, su equipo. Lo mismo con el 'Kun' Agüero, que pese a estar en la lista de la selección argentina, finalmente no pudo desplazarse hasta Brasil.