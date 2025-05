El nuevo trabajo de Toni Kroos: ¡Se pasa a árbitro!

Toni Kroos ya prueba cosas nuevas tras retirarse como futbolista. El exjugador del Real Madrid, presidente de su propia liga como Gerard Piqué, ha 'debutado' como colegiado.

Kroos lo hizo en la Icon League, una liga al estilo 'Kings League' que cofundó el alemán en su país, junto con el streamer Elias Nerlich.

"Siempre critico mucho a los árbitros, a menudo con razón, y luego estoy convencido de que lo haría mucho mejor", afirmó Kroos en uno de los streamings de la liga.

Finalmente, se animó a probarlo en Düsseldorf, el el partido entre The Pack y FC Berlin City (2-7) y con un invitado espacial: Jason Derulo.

Al final Kroos se "arrepintió de no haber tenido más que hacer. No hubo situaciones polémicas, también porque el partido fue muy claro desde el principio".

"Como árbitro, Toni Kroos demostró una actuación impresionantemente segura. Parecía tranquilo, decidido y apenas ocupaba el centro del escenario: exactamente lo que mucha gente espera de un buen líder de juego. Su lenguaje corporal, su ritmo al tomar decisiones y sus interacciones con los jugadores demostraron que se tomaba el papel en serio", decían los analistas arbitrales de Alemania tras el partido. "Estaba claro que Kroos no veía el trabajo de árbitro como una broma o un gesto publicitario, sino como un auténtico desafío deportivo. Naturalmente, el hecho de que el partido fuera tan unilateral y ofreciera tan pocas situaciones complicadas hizo que su tarea fuera un poco más fácil ese día".

Antes, Kroos también se había vestido ya de corto para jugar en su liga, defendiendo la camiseta de Two Stripes United y venciendo a The Pack, un equipo repleto de ex profesionales como Simon Terodde, Christian Clemens y Daniel Caliguiri.