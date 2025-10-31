Neymar, Courtois, Vinicius, Puyol... El 'regreso' de Marcelo despierta las reacciones de los 'cracks': "Nada mal para un madridista"

La Kings League vuelve a estar en los temas del día del mundo del fútbol... y de los futbolistas. Tras la presencia de Lamine Yamal en la liga de los reyes la pasada semana, esta jornada ha tenido otro nombre propio: el de Marcelo Vieira.

El exjugador del Real Madrid debutó en la liga de Gerard Piqué vistiendo la camiseta del equipo que ha creado esta temporada junto al 'streamer' Plex, Skull FC. Y dejó destellos de su calidad. En concreto, un caño que ha dado la vuelta al mundo y ha provocado la reacción de varias celebridades del deporte como Carles Puyol, Vinicius Jr., Neymar, Courtois, Falcao, Romario, Luca Zidane o el propio Piqué.

"Nada mal para un madridista", decía el excentral del FC Barcelona. "Magia", añadía su compañero en la zaga en el Barça.

"Realmente asqueroso", bromeaba su excompañero en la selección de Brasil, Neymar.

El exlateral se colocó el brazalete de capitán de su equipo y anotó un penalti, pero Skull FC volvió a caer por tercera jornada consecutiva, esta vez en la tanda de penaltis shootouts.