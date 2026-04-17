Nace el equipo de Cristina Pedroche y Vicky López en la Queens League: Vellakas FC

La Queens League sigue ampliando su universo. Este jueves se presentó de forma oficial en programa 'Queens Club' el nombre y escudo del nuevo equipo de Cristina Pedroche y Vicky López en la competición: Vellakas FC (VKS).

Un nombre que encaja con el ADN de la competición: provocador, reconocible y pensado para conectar con una audiencia digital que consume tanto narrativa como fútbol, vinculado al barrio de Vallecas de Madrid donde ambas presidentas crecieron.

Ambas presiden uno de los proyectos más esperados en el universo Kings. Pedroche aporta visibilidad mainstream y capacidad de amplificación y, por otro lado, la jugadora del FC Barcelona, una de las mayores promesas del fútbol español, campeona de Europa, representa el vínculo directo con la élite deportiva.

Las nuevas wildcards de la Queens League 2026 / Queens League

Además, otro anuncio importante fue la incorporación de Alba Mellado como 'wildcard' de Vellakas FC. Y es que no es un fichaje cualquiera.

Mellado es una de las jugadoras más dominantes de la Queens League, con registros goleadores históricos dentro de la competición y fue, precisamente, quien descubrió a Vicky López cuando era una niña y la formó en sus primeros pasos.

De hecho, la propia Vicky le agradeció públicamente su desarrollo cuando recogió el Trofeo Kopa meses atrás, señalándola como una figura clave en su carrera.

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Un fichaje, por lo tanto, que trasciende lo deportivo y aporta un contexto diferente a uno de los equipos más esperados de la competición.