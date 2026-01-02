Mundial de Naciones de la Kings League: Calendario, encuentros clave y dónde ver los partidos de España

La Kings World Cup Nations 2026 arranca este fin de semana con los primeros partidos, comenzando mañana sábado 3 de enero y marcando el regreso de la competición de selecciones, que se celebra por primera vez en Brasil.

El torneo, que arrancará con una intensa jornada inaugural en el Trident Arena de São Paulo acogerá un total de 5 encuentros en el que destacan por encima del resto el que enfrentará la actual y única campeona, Brasil, con la selección fundadora de la Kings Leage, España.

Pero este no será el único duelo de alto voltaje, ya que otras dos selecciones con liga nacional, como son Italia y Francia, serán las encargadas de dar el pistoletazo a este Mundial que promete ser apasionante. México y Arabia Saudí, otras de las dos potencias del universo creado por Gerard Piqué, darán continuación a este partidazo con otro enfrentamiento directo en el que se espera mucha emoción.

Así pues, ya está todo listo para que el Mundial de Naciones de la Kings League sea un espectáculo global del 3 al 17 de enero, con 20 selecciones nacionales, 40 partidos y una gran final en el Allianz Parque, ante más de 40.000 espectadores.

España, lista para el gran desafío ante Brasil

La Selección Española, liderada por DjMaRiiO, capitán y uno de los creadores más influyentes del ecosistema Kings League, llega a Brasil con un equipo competitivo y ambicioso. El combinado nacional cuenta con jugadores clave como Carles Planas, Dani Liñares y Guti, que forman el núcleo del equipo, bajo la dirección del entrenador Narcís Barrera.

España debutará en el torneo enfrentándose a Brasil, en un partidazo que se perfila como uno de los grandes momentos de toda la fase de grupos y una prueba de máxima exigencia desde el primer día en el Trident Arena.

Calendario del Mundial de Naciones de la Kings League

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 2026

Italia vs Francia (18:00 CET)

México vs Arabia Saudí (19:00 CET)

Chile vs Países Bajos (20:00 CET)

Estados Unidos vs Japón (21:00 CET)

Brasil vs España (22:00 CET)

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2026

India vs. Indonesia (18:00 CET)

Polonia vs. Algeria (19:00)

Alemania vs. Argentina (20:00)

Qatar vs. Perú (21:00)

Marruecos vs. Colombia (22:00)

LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2026

Polonia vs. Italia (22:00 CET)

Colomba vs. Países Bajos (23:00)

MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2026

Francia vs. Argelia (22:00)

España vs. Perú (23:00)

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2026

Chile vs. Marruecos (22:00)

Argentina vs. Japón (23:00)

JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2026

India vs. México (22:00)

Qatar vs. Brasil (22:00)

VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2026

Arabia Saudí vs. Indonesia

Estados Unidos vs. Alemania

Dónde ver la Kings World Cup Nations 2026

Los aficionados de todo el mundo podrán seguir todos los partidos en directo a través de los canales oficiales de YouTube, Twitch y KICK de Kings League, así como en DAZN, socio global de retransmisión del torneo. DAZN ofrecerá la competición de forma gratuita en la mayoría de mercados, con comentarios localizados, ampliando aún más el alcance del innovador formato Kings League.