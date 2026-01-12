¿Messi en la Kings League? Neymar suelta el bombazo: "Vendría en semifinales"

El Mundial de Naciones de la Kings League en Brasil está siendo todo un éxito y Neymar, no se está queriendo perder los partidos de su selección en el campeonato. Vibró como el que más en la agónica victoria ante Qatar que les salvó de quedar eliminados en las primeras de cambio y ante Perú, igual. Se lo está pasando en grande y como él mismo anunció durante la retransmisión, puede que Leo Messi también se apunte a la fiesta creada por su excompañero en el Barça Gerard Piqué.

Otro que también se ha sumado a la causa es Vitor Roque, quien disfrutó de la abultada victoria de sus compatriotas por 6-1. Como ha podido saber SPORT, el actual delantero del Palmeiras, también es un gran fan de la Kings League. No pudo asistir ante Qatar, pero este pasado domingo si participó junto a Neymar. Ambos celebraron la victoria de los suyos e incluso el del Santos, aprovechó para tantearlo para que fuera a jugar con él.

Sea como sea, el buen ambiente reinó en una jornada llena de fútbol en la que Brasil volvió a demostrar que quiere llegar lo más lejos posible en el torneo. Antes, por eso, tendrán que superar a Arabia Saudí en el 'last chance' de este lunes si quieren tener la oportunidad de reencontrarse con España y completar su 'venganza'.

¿SE APUNTARÁ MESSI?

Aún por confirmar si Neymar o el mismo Vitor Roque repetirán presencia en el Trident Arena, el que si podría apuntarse a la Kings League sería Leo Messi, ya que como explicó 'Ney' en directo, hay posibilidades.

"Vendría en semifinales o en la final", espetó el futbolista del Santos sobre su excompañero en el FC Barcelona y el PSG, sorprendiendo así a sus compañeros de retransmisión: "¿Messi?". Ambos han compartido vestuario durante muchos años y es sabido que tienen una gran amistad, por lo que es posible que le haya contado lo que disfruta él del formato.

A LA ESPERA DEL 'KUN' AGÜERO

De todos modos, todo apunta a que si hay una mínima opción de que el '10' se desplace hasta Sao Paulo para disfrutar de la fase final del Mundial de Naciones de la Kings League, va ligado a las opciones de Argentina en el campeonato.

Otro de los factores que podría influir sería la presencia de su otro gran amigo, Sergio el 'Kun' Agüero. La leyenda del Manchester City y también exfutbolista azulgrana, es uno de los más activos en la liga de Gerard Piqué. Preside Kunisports, equipo con el que ya se ha vuelto a vestir de corto en varias ocasiones, y siempre suele estar en las grandes citas.

También estaba apuntado en la lista de la selección argentina para este Mundial de Naciones, pero todavía no se lo ha podido ver por Brasil. Los suyos se clasificaron como mejores terceros para el 'last chance', por lo que al igual que Brasil, tendrán que superar a Francia primero si quieren estar en la final del Allianz Parque el próximo 17 de enero.