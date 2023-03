¡Mazazo para Ibai! Porcinos se queda sin un jugador clave para los playoffs de la Kings League

Javi Espinosa sufrió una lesión en su último partido con el equipo de Ibai Llanos Su lesión de los isquiotibiales podría dejarlo sin disputar los play-off y la hipotética Final Four

Como bien sabéis, el pasado domingo terminó la temporada regular de la Kings League, por lo que ya están confirmados los equipos que formarán parte de los play-off de la competición creada por Gerard Piqué e Ibai. De hecho, el equipo del streamer vasco es uno de los clasificados, aunque no todo son buenas noticias en Porcinos FC.

Concretamente, el equipo de Ibai Llanos, de forma casi totalmente segura, parece haber perdido a uno de sus jugadores de cara a los mencionados play-off de la Kings League. Exacto, como compartían desde la cuenta de Twitter La Gaceta de la Kings League, Javi Espinosa, el que es el número 11 de Porcinos FC, se lesionó en el último partido de sus isquiotibiales. De hecho, el propio Ibai informaba de esto en su directo e indicaba que el jugador, que cuenta con experiencia en Primera División, sería baja esta semana, que es cuando se disputará la mencionada fase.

Javi Espinosa será baja prácticamente segura para el play off con @PorcinosFC , por rotura de isquios.



Mañana se hará las pruebas para ver el alcance de la lesión, pero parece que no estará. @IbaiLlanos busca sustituto.#KingsLeague pic.twitter.com/aY8GyqG2WX — La Gaceta de la Kings League (@KingLeague_info) 20 de marzo de 2023

Como era de esperar, el streamer vasco también ha hablado de que se busca ya a un jugador que pueda suplir la baja de Espinosa, aunque, si el jugador recibe el alta médica, acabará siendo parte del equipo de Porcinos FC en la próxima fase de la Kings League. De todos modos, como ha indicado el propio Ibai, su equipo no quiere contar con un jugador que lleve retirado mucho tiempo, ni tampoco podrá contar con jugadores que hayan participado en la competición esta temporada, ni a ningún jugador con contrato en algún club profesional.

Con estos requisitos, por llamarlos de alguna manera, parece que Llanos habló con Isco Alarcón, el exjugador del Real Madrid y, más recientemente, del Sevilla tras rescindir el club su contrato, pero el malagueño no parece muy dispuesto a jugar en la Kings League. Veremos qué ocurre al final, pero viendo la tendencia de la competición, no sería demasiado descabellado pensar en que tengamos una sorpresa en los próximos días si Espinosa no se recupera.

Recordemos que Porcinos FC juega el próximo viernes contra Aniquiladores FC en los play-offs de la Kings League. Por supuesto, el ganador del partido formará parte de la Final Four del domingo 26 de marzo, que se jugará en el Spotify Camp Nou.