Marcelo vuelve a los terrenos de juego: debutará en la Kings League con Skull FC

Un año después de colgar las botas, Marcelo Vieira regresará al fútbol. Será en la Kings League de Gerard Piqué. El exlateral del Real Madrid y del Fluminense debutará este jueves con su equipo, el Skull FC en la Kings Cup, que se disputará en el Cupra Arena, frente al Rayo de Barcelona a partir de las 17:30 horas.

El brasileño se une a un elenco de leyendas que ya han pasado por la competición, entre los que destacan Ronaldinho, Javier Saviola, Andrea Pirlo, Francesco Totti, Joaquín Sánchez, Eden Hazard, Cissé, Pablo Maffeo, Radja Nainggolan y Andriy Shevchenko. Su incorporación llega tras los penaltis presidentes lanzados esta pasada semana por la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, antes del clásico de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid.

La Kings League regresó este mes de octubre, y Skull FC debutó como nuevo equipo de la mano de Marcelo y del creador de contenido Plex. Tras dos derrotas en las primeras jornadas, la llegada de Marcelo promete no solo aumentar la calidad del equipo, sino también motivar a sus compañeros sobre el campo.

El Rayo de Barcelona, presidido por Spursito, será su primer rival. El equipo, que aún no ha sumado puntos en lo que va de torneo, se ha reforzado con nombres como Aridai Cabrera y Jordi Gómez.