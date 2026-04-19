Marcelo vuelve a sorprender en la Kings League el día que debutaron Dida y Abbiati

Marcelo Vieira se volvió a dejar ver por el Cupra Arena de Barcelona. El presidente de Skull FC de la Kings League participó en la jornada 9 de la competición, y volvió a dejar espectáculo.

El exlateral brasileño mostró toda su calidad y firmó varias acciones brillantes, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo ante Porcinos FC por 11-7 en uno de los encuentros más atractivos del día.

La mejor jugada de la jornada llevó su firma. Marcelo regaló una asistencia de altísimo nivel que desató la ovación del pabellón y ya apunta a quedar entre las más recordadas de la Kings League Spain. Sin embargo, los actuales campeones de Europa terminaron imponiendo su pegada.

Marcelo, en una acción en la Kings League / Kings League

Más allá de eso, la jornada arrancó con máxima tensión entre El Barrio y Jijantes FC, en el que el equipo azulgrana logró su tercera victoria del split en el penalti shootout, abandonó el último puesto y sigue en la pelea por entrar en la Playoff Week.

También hubo resolución desde los shootout entre La Capital CF y Rayo de Barcelona. Después del 7-7 en el tiempo regular, el conjunto liderado por Lamine Yamal se llevó uno de los partidos más esperados del día y aseguró su presencia en los Playoffs.

Además, Ultimate Móstoles goleó a xBuyer Team y se quedó como líder en solitario.

Debut en Italia de porteros históricos

El mismo día, en Italia, la competición vio el debut de otras dos grandes leyendas del deporte.

En el Alpakappa FC - Zeta Como, Nelson Dida y Christian Abbiati se enfrentaron sobre el terreno de juego en los penaltis presidentes.

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Los porteros, conocidos por sus etapas en el AC Milan, dieron el salto a la Kings League y la competición de Gerard Piqué suma dos leyendas más a su elenco de estrellas del fútbol en participar en su competición.