Marcelo volverá a jugar en la Kings League

La novena jornada de split de la Kings League llega con uno de los regresos más esperados a los terrenos de juego: Marcelo volverá a jugar con Skull FC en el CUPRA Arena este domingo 19 de abril (18:00 horas) en el partido que les enfrentará al Porcinos FC de Ibai Llanos.

En los partidos ya disputados en la Kings Cup Spain, Marcelo demostró que sigue siendo una estrella sobre el terreno de juego, dejando destellos de su calidad con acciones brillantes, entre ellas un caño magistral que hizo vibrar al CUPRA Arena y se viralizó en redes sociales.

Y es que su participación no pasó para nada desapercibida. Neymar, Courtois, Vinicius en incluso Puyol no dudaron en reaccionar a la participación del exfutbolista del Real Madrid: "Nada mal para un madridista", le comentó en redes el excapitán azulgrana.

Pese a no lograr la victoria en sus encuentros durante la Kings Cup, Skull FC llega a la novena jornada tras sumar su segundo triunfo del split, impulsado por un Jorge Escobar estelar. Ahora, con Marcelo vestido de corto, el equipo se buscará el objetivo de seguir en la pelea por los billetes a la Playoff Week.

Kings League

El sexto split de la Kings League Spain no deja de sorprender. Lamine Yamal volvió al CUPRA Arena para marcar otro penalti presidente en El Nuevo Clásico de la séptima jornada. El partido también contó con la presencia de Fermín López y João Cancelo, que no quisieron perderse el gran duelo de la jornada y disfrutaron del penalti presidente transformado por su compañero del FC Barcelona.

Marcelo, encantado con el proyecto

El presidente de Skull FC siempre se ha mostrado encantado con su participación en el proyecto de Gerard Piqué. Hace poco ya avanzó que había entrenado alguna vez con los suyos y que, en cuanto pudiera, se acercaría a Barcelona para volver a calzarse las botas. Y el día ha llegado.

Marcelo, en su debut en la Kings League / Kings League

VOLVERÁ A SER 'UNO MÁS'

Pese a su inevitable cartel de estrella y ahora también de presidente, ya en el día de su debut les dejó claro a sus compañeros de equipo que: "Lo importante, aquí somos todos iguales. Aquí no hay esta mierda del Madrid y no sé que... Aquí, fuera, somos todos iguales. Si hay que pegar un grito y enviar a tomar por culo se hace, no hay problema. Por qué yo lo voy a hacer".

"Hacía tiempo que no disfrutaba. Me sentí futbolista otra vez. He disfrutado muchísimo con mi equipo y la verdad es que estoy muy contento. Seguro que me volveréis a ver por aquí en cuanto pueda", afirmó también ese día".

Así pues, este próximo domingo los asistentes al Cupra Arena podrán volver a disfrutar de cerca de la 'samba' brasileña de la mano de uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol.