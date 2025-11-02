Marcelo 'explota' por un penalti no pitado en la Kings League y abandona el partido: "En Barcelona siempre pasa lo mismo"

Marcelo Vieira volvió a acercarse al Cupra Arena para jugar de nuevo con Skull FC, su equipo de la Kings League, recién creado junto al creador de contenido Plex. El brasileño, ante el xBuyer Team, marcó un tanto en el 4 vs 4 del inicio del partido, pero su equipo acabó perdiendo el partido 3 goles a 5 y quedó eliminado para seguir en vida en la Playoff Week.

El enfado de Marcelo llegó en la segunda parte, cuando el exjugador del Real Madrid se internaba en el área y caía tras una entrada de Mario Reyes. Marcelo pidió penalti insistentemente y, al señalar los colegiados saque de esquina, tras que se completara el chequeo de la acción, el '12' hizo varios gestos de indignación con la mano, pidió el cambio, y se retiró del terreno de juego.

"Vengo de Madrid para el show, pero es una cosa fea. Me han hecho un penalti clarísimo. Y esto ensucia el tema. Voy a hablar con Piqué", decía tras el partido. "Me parece que lo han hecho para putearme. Ha sido tan claro y no lo han querido mirar. Es lo que hay, que siga el show".

Más tarde, el exmadridista compartió el vídeo del posible penalti en sus redes sociales y lanzó un mensaje al más puro estilo clásico Barça - Madrid de su época: "En Barcelona siempre pasa lo mismo desde hace mucho tiempo. Estamos acostumbrados. ¿Digo algo más?"

Un torneo entre los campeones de España, Alemania e Italia

Además, durante esta la cuarta jornada de la Kings Cup Spain también se anunciaron novedades para la fase final del torneo. La competición presentó la nueva Kings Cup Europe Home & Away Finals, un nuevo torneo triangular entre los campeones de España, Alemania e Italia, que se jugará en los tres estadios locales, en Barcelona, Colonia y Milán.

Las finales empezarán el 21 de noviembre en Barcelona, seguido de los partidos del 23 y 24 de noviembre en Colonia y Milán.

El equipo de Lamine, a los playoffs

El primer equipo de la tarde en clasificarse para la Playoff Week fue La Capital CF. El conjunto de Lamine Yamal abrió la jornada superando a El Barrio en la tanda penaltis 'shootouts' tras un partido igualado de principio a fin.

Por su parte, Saiyans FC también cumplió con las expectativas. El equipo de Grefg selló su clasificación para los Playoffs gracias a una remontada espectacular ante el Rayo de Barcelona (7-5), que se despide así de sus opciones de acceder a la fase final del torneo.

El otro equipo que se despide de la competición es Los Troncos FC. Los actuales campeones del mundo cayeron nuevamente en un duelo que no pudo ser más igualado frente a 1K FC (6-7). Con un hat-trick, Gerard Verge lideró a los de Casillas y Baptistao hacia los Playoffs.

Ultimate Móstoles también aseguró su billete para la Playoff Week tras imponerse a Porcinos FC (6-3) en un partido de altísimo nivel. Los leones firmaron su tercera victoria consecutiva, un resultado que consolida su gran momento y deja al 'dream team' de Ibai y Guanyar pendiente de lo que ocurra en la última jornada de la fase regular.