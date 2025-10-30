Marcelo, en su espectacular debut en la Kings League: "Aquí no hay esta mierda del Madrid"

Marcelo fue una de las grandes incorporaciones a la Kings League de Gerard Piqué para esta nueva temporada. El exfutbolista del Real Madrid, junto al creador de contenido Plex, se unió al proyecto del exazulgrana como presidentes de Skull FC y en la presentación ya avisó: "Voy a jugar varios partidos", y este jueves así lo ha hecho. Además, con gol y una de las mejores actuaciones que se le recuerdan a un exfutbolista en su primer partido en el formato.

No ha podido lograr la victoria, ya que han perdido en los penaltis shootouts, uno de ellos fallados por él mismo, ante el Rayo de Barcelona tras el 5-5 inicial, pero se ha vuelto a vestir de corto y lo ha hecho por todo lo alto, demostrando por qué es considerado por muchos uno de los mejores laterales izquierdos de la historia.

Gol de penalti, pases de cuchara, disparos desde medio campo, remate al palo, y un regate 'imposible' a la altura de muy pocos, de tacón y con caño incluido, sobre otro exfutbolista profesional, Jordi Gómez.

Kings League

"ME HE VUELTO A SENTIR FUTBOLISTA"

Marcelo, al igual que los que han podido disfrutar viéndolo sobre el césped otra vez, ha explicado tras el encuentro que está encantado: "Es normal que me den el MVP, es broma. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto, me he vuelto a sentir futbolista de nuevo y estoy muy contento"

El brasileño, al ser preguntado por si seguirá defendiendo su escudo como jugador no ha dudado en afirmar que: "Seguro, quiero venir el domingo otra vez, si mi agenda me lo permite. Estoy muy contento de poder participar y jugar con estos cracks".

"YO Y PIQUÉ ESTAMOS JUNTOS EN ESTO"

Piqué, que hoy también actuó como comentarista durante el encuentro, siguió con su particular pique amistoso con Marcelo: "Ya se está quejando, creo que va en el ADN de los jugadores que han vestido de blanco".

El exmadridista, se lo tomó a risa al final del partido: "Yo y Piqué estamos juntos en estos, no habrá dicho nada. Luego lo voy a llamar y le voy a decir un par de cositas que tenemos que cambiar, si no no vuelvo".

"AQUÍ NO HAY ESTA MIERDA DEL MADRID"

En los vestuarios, ya en los minutos previos a saltar al campo, le dieron a Marcelo el brazalete de capitán. Y como tal, animó a sus compañeros: "Lo importante, aquí somos todos iguales. Aquí no hay esta mierda del Madrid y no sé que... Aquí, fuera, somos todos iguales. Si hay que pegar un grito y enviar a tomar por culo se hace, no hay problema. Por qué yo lo voy a hacer".

En definitiva, que él se lo pasó en grande, el aficionado a la Kings disfrutó con su talento único y que así seguirá siendo, como él ha dicho "siempre y cuando la agenda me lo permita".