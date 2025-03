El Mallorca pretende seguir colaborando con la Kings League

La Kings League volvió a ser noticia tras anunciar que Pablo Maffeo era el futbolista profesional de LaLiga que iba a jugar este domingo en el Cupra Arena. Maffeo entra en la lista de grandes futbolistas que han pasado por la famosa liga de Piqué, pero el jugador del Mallorca ha cambiado el estigma, a diferencia del resto, él no es un exjugador, sino que compite en la máxima división española.

Maffeo debutará este domingo a las 18:00 con el club del 'Kun' Agüero, Kunisports, midiendose a Porcinos, el equipo de Ibai Llanos. El defensa atendió al Partidazo de la cadena Cope ayer por la noche y habló de como surgió esta oportunidad: "Yo no fui el que tuvo la idea. Salí del partido ante el Espanyol y se reunieron conmigo el Mallorca y la persona de la Kings, y me explicaron la idea. Yo pregunté y el club me dijo que no había problema"

"Tiraré un penalti y algún minuto tendré, pero con el mínimo riesgo posible; pasar un buen rato y vivir la experiencia y no tanto competir al 100%", explicó el internacional con Argentina acerca de su papel en la Liga de los Reyes.

Sin embargo, Ibai Llanos, en su propio 'stream' se encargó de desmentir esto:"Me dijo el Kun que solo iba a jugar tres minutos y le dije que venga, que tres minutos sí, así que nada señores, tendremos el honor, si se puede decir así, de jugar contra un jugador de Primera División española en activo".

La participación de Pablo Maffeo en un partido de la Kings League España ha creado revuelo entre los aficionados de futbol. En las críticas negativas se encuentran los aficionados bermellones, que han mostrado su malestar a través de las redes sociales. Los seguidores del Mallorca están preocupados por el hecho de que uno de sus futbolistas con mejor rendimiento tenga el riesgo de poderse lesionar.

El club mallorquín respalda esta acción, ya que asegura que es una oportunidad de marketing para ganar visibilidad, ya que se trata de un fenómeno muy viral. La participación de Maffeo a la King's League podría no ser la única colaboración del Mallorca con esta competición y, por eso, se han mostrado preocupados por el feedback negativo de muchos aficionados en las red sociales.