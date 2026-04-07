La magia del fútbol sala y de Ricardinho aterrizan en la Kings League

La Kings League se 'empapa' de la calidad futbolística del fútbol sala. Alessandro Rosa Vieira, más conocido como Falcão, y Ricardo Filipe da Silva Braga, el famoso Ricardinho, considerados los mejores jugadores en la historia del fútbol sala, dejaron destellos de 'magia' en el último encuentro de la Kings League Brasil disputado este lunes 6 de abril.

Tanto Falcão como Ricardinho participaron en la jornada 5 de la Kings League Brasil, que se disputó entre la noche del 6 de abril y la madrugada del 7 de abril en España. 'O Rei do Futsal' lanzó un penalti 'presidente' en donde engañó completamente al portero de DesimpaiN, demostrando la calidad que caracteriza al brasileño. Por otro lado, el histórico Ricardinho debutó con Dibrados FC en su derrota por 1-7 ante Fluxo FC.

Falcão, el mítico exjugador brasileño, se incorporó a la Kings League Brasil en febrero de este año. Al lado de Nyvi Estephan, Falcão forma parte de la presidencia de Nyvelados FC, equipo militante de la liga de Gerard Piqué. A pesar de transformar su penalti 'presidente' en el último encuentro, el equipo cayó ante DesimpaiN por 2-9.

Ricardinho, para muchos el mejor de la historia del fútbol sala, se estrenó en la Kings League después de su reciente retirada del fútbol sala profesional en agosto de 2025. A pesar de colgar las botas, el portugués no tardó en encontrar nuevos retos personales. El 'Mago', consagrado seis veces mejor jugador del mundo, busca ahora seguir disfrutando del fútbol fuera del circuito de la élite.

Desde la fundación del novedoso proyecto a finales de 2022, Gerard Piqué ha conseguido traer a personalidades de la élite del fútbol. Los jugadores y exjugadores de fútbol 11 son los más reconocidos por los espectadores de la Kings League, pero Piqué también ha querido dar visibilidad al fútbol sala, que se complementa muy bien con el juego de la Kings League por la espectacularidad y precisión de toque que existe en su juego.

Otras leyendas del fútbol sala dentro de la Kings League

Carlos Vagner Gularte Filho, conocido como Ferrão, actualmente fuera del fútbol sala tras una sanción por dopaje, debutó también este 2026. La leyenda del FC Barcelona, que forma parte del conjunto de Falcão, va a gol por partido. El brasileño acumula 5 'tantos' en este segundo split de la liga brasileña; sin embargo, su aportación dentro del terreno de juego no ha conseguido todavía revertir la situación de Nyvelados, que se sitúa último en la tabla con 0 victorias.

Otro militante de Nyvelados que obtiene el título de leyenda brasileña en el fútbol sala es Dieguinho Assis. Sin embargo, su contribución está pasando mucho más disimulada que la de Ferrão. Los 0 goles y asistencias no han ayudado en el juego del equipo durante los cuatro encuentros que ha disputado el brasileño.

De penalti presidente a penalti presidente

Este mismo fin de semana, Lamine Yamal ya hizo lo mismo que la leyenda brasileña Falcão. Lamine transformó su penalti presidente con un sutil pase a la red que ayudó en la victoria de su equipo en la jornada 7 de la Kings League España. A pesar de que el gol del brasileño fue mucho más vistoso que el del español, la diana del jugador del Barça permitió la victoria por 8-7 de La Capital CF, que se enfrentó ante el Porcinos de Ibai Llanos.

Lamine no estuvo solo. Durante el partido tuvo el apoyo de dos compañeros de equipo; Fermín López y João Cancelo presenciaron el encuentro desde la cabina de La Capital como dos aficionados más. Fueron ellos también quienes celebraron la victoria del equipo saltando al campo junto a Lamine.

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Sin duda, el proyecto de Piqué está conectado con el fútbol en todos sus formatos. Asimismo, la Kings League sigue presentando leyendas que dejaron huella en el fútbol, a la vez que cuenta con futuras leyendas que están consiguiendo labrarse un nombre dentro del deporte 'rey'.