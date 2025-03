Maffeo se pronuncia sobre su participación en la Kings League: "Soy una persona muy impulsiva"

Pablo Maffeo ha generado un gran revuelo al ser el primer futbolista en activo de Primera División en jugar un partido en la Kings League de Gerard Piqué. Será este domingo 23 en el partido entre Kunisports y Porcinos, defendiendo la camiseta del equipo del 'Kun' Agüero.

Sobre ello ha hablado el futbolista este mismo miércoles por la noche en los diferentes programas radiofónicos españoles, explicando su papel en la Liga de los Reyes: "Tiraré un penalti y algún minuto tendré, pero con el mínimo riesgo posible; pasar un buen rato y vivir la experiencia y no tanto competir al 100%".

"Yo no fui el que tuvo la idea. Salí del partido ante el Espanyol y se reunieron conmigo el Mallorca y la persona de la Kings, y me explicaron la idea. Yo pregunté y el club me dijo que no había problema", empezó explicando en 'El Partidazo' de la 'Cadena COPE'.

"Soy una persona muy impulsiva, que me gusta hacer bromas; entiendo que luego me caigan palos por todos lados pero tampoco me importa, yo soy así, es que tampoco creo que esté haciendo nada malo; el que me conoce sabe cómo soy", comentó en 'Radioestadio' de 'Onda Cero'.

Sobre sus bromas, Maffeo también comentó que "si es que le toco las narices hasta el míster; me llevo muy bien con él y le pincho un poco pero la verdad es que él me conoce y me lleva muy bien. El otro día a Valery le cogí su coche y lo escondí en la ciudad deportiva...hay muy buen rollo en el vestuario".

Su relación con Vinicius

En otro de los temas recurrentes, Maffeo volvió a hablar sobre su relación con el futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr.: "A Vinicius no le conozco, si nos conociésemos igual nos llevaríamos bien".

"Si juntas fuego y fuego, salen llamas", añadía. "No salgo a jugar para que haya polémica. Jugar contra el Madrid es especial, pero trato igual a todos los rivales. He tenido piques con todo el mundo, con todos los extremos, y no pasa nada. Pero al ser el Madrid, se ve más. Si fuera contra el Barça también se vería más".

"Ha habido situaciones que se han sacado de contexto, por ejemplo cuando dije que noquearía a Vinicius en 10 segundos", concluía.