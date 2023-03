La llamada de Piqué a Jimmy Jump

El presidente de la Kings League propuso al espontáneo más famoso del mundo participar en la Final Four Piqué y Jimmy Jump no llegaron a un acuerdo y la idea se acabó descartando

La Final Four de la Kings League disputada en el Spotify Camp Nou fue un éxito rotundo, tanto a nivel presencial como ‘on-line’. Los más de 92.000 espectadores disfrutaron de un espectáculo cuya excusa eran tres partidos de Fútbol 7 y en el que pasó de todo. O casi todo. Porque Gerard Piqué tuvo una idea que no pudo llevar a cabo, pese a que trató de hacerla realidad.

El ex futbolista del Barça, cuya mente no para de maquinar y fue uno de los máximos responsables de todo lo que se vio en el estadio blaugrana, llamó a Jimmy Jump para que hiciera una de sus apariciones. El problema es que el de Terrassa, que ha regresado de Alemania tras prescribir todas las multas que le impusieron por saltar al césped durante la celebración de varios espectáculos deportivos, pidió una cantidad superior a la que estaba dispuesto a abonar la organización por sus servicios.

No hubo acuerdo y Jimmy Jump no formó parte de la Kings League. Lo suyo, en el fondo, es hacerlo por amor al arte, aunque algún disgusto le costó. Eso sí, estuvo atento a todo lo que ocurrió en el Camp Nou y no se perdió ni un momento de las finales.