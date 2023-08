¡Más lío en la Kings League! Fran Hernández abandona Aniquiladores tras un duro comunicado

Fran Hernández informa de que se ha roto el acuerdo de renovación con Aniquiladores "Me argumentan de que me he ofrecido a todos los presidentes de la Kings League, siendo esta acusación totalmente falsa", dice en un comunicado

Tras la información surgida en las últimas hora sobre el fichaje de Nadir de la Grama por parte de Ibai Llanos, ahora hay montado un nuevo lío en la Kings League, protagonizado por Aniquiladores.

El futbolista Fran Hernández ha publicado esta tarde un comunicado en redes sociales en el que anuncia que el acuerdo de su renovación con Aniquiladores se ha roto.

"El motivo del presente escrito es informaros que hace unos instantes, y tras tener pactada la renovación con Aniquiladores a falta de que redactaran el contrato, me comunican que retiran la oferta. Por lo que paso a ser agente libre", describe Fran.

Pero no se queda ahí: "Me argumentan de que me he ofrecido a todos los presidentes de la Kings League, siendo esta acusación totalmente falsa. He recibido ofertas de varios equipos, rechazándolas para cumplir mi palabra con el presidente, ya que la felicidad vale más que el dinero y yo era muy feliz aquí".

Fran Hernández atizó al presidente pese a "entender" que esté "afectado por los últimos acontecimientos", pero "no podemos faltar a la palabra y a la verdad y que sea yo la persona que pague los platos rotos".

Juanma no sigue

Por otro lado, Ultimate Móstoles ha anunciado que Juanma González, capitán y referente, no seguirá en el equipo. "De parte de todos, desearle lo mejor para su vida personal y profesional y siempre será una figura de admirar en La Mostoleta, siempre uno de nosotros", escribió el club en Twitter.