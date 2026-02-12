Una leyenda del FC Barcelona, nuevo fichaje estrella de la Kings League de Piqué

La Kings League de Gerard Piqué sigue ampliando su radar de "nombres imposibles" con el anuncio de que Ferrao, pívot brasileño y leyenda del FC Barcelona de fútbol sala, jugará en Nyvelados, uno de los equipos de la Kings League Brasil. En un movimiento que mezcla impacto mediático y un claro mensaje competitivo como es el de elevar el nivel de la liga con un jugador acostumbrado a decidir títulos, el formato sigue sumando estrellas.

Ferrao, leyenda absoluta en 'can Barça' después de los 10 años en los que defendió la camiseta del conjunto azulgrana, seguirá su carrera ahora, a sus 35 años, en la Kings League Brasil. En 2024 anunció su marcha del club con un bonito mensaje en el que reafirmaba su sentimiento culé.

Así lo explicaba en su comunicado: "He sido tan feliz en el Barça... Estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado en el Barça y mi familia y yo, incluida Martina, mi hija catalana, seremos culés para siempre. Os quiero y siento que el Palau siempre será mi casa. Y por eso estoy seguro que la relación no se rompe aunque me vaya. Porque el Barça es mi vida y lo será para siempre".

Ferrao ha hecho historia en el Barça / FCB

UNOS NÚMEROS DE ESCÁNDALO

Ferrao aterriza en la Kings League como un goleador histórico. Se marchó del Palau siendo el segundo máximo goleador de la sección, solo por detrás de Sergio Lozano, con 305 goles, cerrando así una gloriosa época en la que también consiguió levantar 22 títulos. Ahora le tocará adaptarse al fútbol 7, un formato muy seguido en su país y en el que la liga de Piqué ha encajado a la perfección.

3 'BALONES DE ORO'

Ferrao fue elegido mejor jugador del mundo en 2019, 2020 y 2021 en los Futsal Planet Awards, un triplete individual que lo encumbró como un jugador generacional. Siendo clave en un periodo en el que el Barça se consolidó como referencia continental, el brasileño tiene en su palmarés dos Champions. Además, también se consagró campeón del Mundial de Fútbol Sala con Brasil

2 IMPORTANTES LESIONES Y UNA SANCIÓN

La carrera del exazulgrana también ha estado marcada por las graves lesiones. Es más, cuando anunció que cerraba su etapa en el FC Barcelona, todavía se estaba recuperando de la rotura en el tendón de aquiles. Una lesión que ha sufrido en dos ocasiones.

Actualmente se encontraba sin equipo tras rescindir en las últimas semanas con el FC Semey de Kazajstán, equipo con el que tampoco estaba jugando tras dar positivo por testosterona en un control realizado poco antes de la final del pasado Mundial celebrado en Uzbekistán y en el que su selección, Brasil, logró el título tras superar a Argentina.