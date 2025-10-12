Lewandowski y Marcelo se unen a Piqué en la nueva temporada de la Kings League

La Kings League ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a su temporada más grande hasta la fecha con un espectacular evento en directo desde Río de Janeiro presentado Gerard Piqué. En este se han desvelado todas las novedades para este curso en el que la competición "se vuelve verdaderamente global". Nombres como Lewandowski o Marcelo, que presidirá un equipo de la Kings League España junto al creador de contenido Plex, son algunos de los que acompañarán al exazulgrana en este nuevo curso.

Además, también se presentó la Kings World Cup Nations y la Kings Cup Spain, que arrancará este próximo 19 de octubre con un nuevo formato y que celebrará su final junto a la de las ligas alemanas e italianas el 22 de noviembre en el Velodrom de Berlín.

"Fuimos una sensación viral para el público hispanohablante. Ahora somos la mayor liga deportiva liderada por los mejores creadores del planeta. Todo esto gracias a nuestros fans, nuestros presidentes y nuestros jugadores. Les prometemos que la temporada 2025-26 será la mejor de sus vidas. Esta es la temporada en la que la Kings League se vuelve verdaderamente global", explicó Piqué.

KINGS WORLD CUP NATIONS

En el evento en Río también se desveló los primeros detalles de la próxima Kings World Cup Nations 2026, que tras el éxito de su edición inaugural a comienzos de este año en Italia, regresará en enero de 2026. Este se celebrará en São Paulo (Brasil) del 3 al 17 de enero, reuniendo a 20 selecciones nacionales que en algunos casos combinarán el talento de leyendas del fútbol con la energía de los mayores creadores de contenido del planeta.

La competición contará con figuras de talla mundial como Robert Lewandowski, James, Arturo Vidal, Sneijder, 'Kun' Agüero, Weston McKennie, Neymar y Layún, entre otros iconos que asumirán el rol de capitanes y embajadores de sus países. En representación de España, el streamer DjMariio liderará al equipo nacional frente a las demás potencias del torneo.

También se presentó el nuevo Mercato Global, una revolución en el ecosistema de la liga: por primera vez, los jugadores de la Kings League y la Queens League podrán ser traspasados entre ligas de distintos países, con una ventana de fichajes internacional en enero que abrirá las puertas a un mercado verdaderamente global.

De hecho, las primeras cesiones internacionales ya han tenido lugar en España. Jugadores icónicos como Pablo Beguer han pasado del xBuyer Team a No Rules FC en la Kings League Germany, mientras que Gilles Vidal ha dejado Porcinos FC para incorporarse a SXB FC en la Kings League MENA, junto con Javi Espinosa, procedente de Aniquiladores FC, y Fuad, del xBuyer Team, que también han emprendido el mismo camino hacia SXB FC, consolidando así el inicio de una nueva era global de traspasos en la King.

ZIDANE TAMBIÉN SE APUNTA

Se comunicó también el evento que se celebrará en Marsella: The Universe League. Zidane y The Next Generation, en colaboración con la Kings League y la agencia de marketing deportivo Universe, celebrarán el 7 de diciembre una velada única en la ciudad natal del astro francés. El encuentro combinará partidos de la Kings League con enfrentamientos entre leyendas del fútbol de Madrid, Barcelona, París y Marsella.

MEJORES JUGADORES

A su vez, se anunció que Lipão, del equipo de Neymar Jr. Furia FC, ganó el Golden Crown como mejor jugador del universo, mientras que la española Alicia Hernández se llevó el Golden Crown de la Queens League.

NUEVAS NORMAS

La competición también arrancará con nuevas normas que elevarán la emoción en cada partido. Desde ahora, todos los encuentros terminarán la primera parte con una fase de gol doble entre los minutos 17 y 20 minutos. La segunda parte empezará con el dado, que va a determinar el encuentro hasta el minuto 23. Por otro lado, en el minuto 36, si hay empate, se disputará una tanda de penalty shootout; y en caso contrario, se activará el Matchball Mode, una fase regresiva que comienza con un 5 contra 5 y puede terminar en un 1 contra 1 con portero, donde el partido se resolverá con un gol por parte del equipo al frente o con el gol de remontada del equipo por debajo en el marcador.

Además, se estrena una nueva arma secreta, el "penalti para el rival": si el lanzamiento falla, el gol se concede automáticamente al equipo que la activó.