Lamine Yamal se queda sin doblete Mundial este verano

Lamine Yamal no podrá proclamarse bicampeón del mundo este verano. Apenas unos días después de conquistar el Mundial de fútbol con la selección española, el jugador del Barça ha visto cómo La Capital CF, el equipo que preside en la Kings League, quedaba eliminado de la Kings World Cup Clubs que se está disputando en Milán, Italia.

El conjunto de Lamine se despidió del torneo después de caer por 7-4 ante Los Troncos FC en la segunda ronda del cuadro de perdedores. La Capital ya había comenzado el campeonato con una contundente derrota por 2-8 frente a Underdogs, por lo que no tenía margen de error ante el vigente campeón mundial.

Los Troncos aprovecharon su segunda oportunidad y acabaron con el sueño mundialista del joven azulgrana, del que se ha repetido en varias ocasiones durante la cita que: "esta muy implicado en el proyecto". La Capital trató de mantenerse con vida, pero el equipo presidido por Perxitaa fue superior y selló su continuidad en la competición.

Arnau Jariod, entrenador de La Capital FC en la Kings League, celebrando junto a Lamine Yamal y Soha una de sus victorias en la competición / Kings League

La eliminación impide a Lamine completar un particular doblete de títulos mundiales durante el mismo verano. El delantero se proclamó campeón de la Copa del Mundo con España el pasado 19 de julio, tras la victoria de la selección ante Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

Porcinos tampoco podrá recuperar la corona

La Capital no fue el único representante español que dijo adiós al torneo. Porcinos FC, campeón de la primera edición de la Kings World Cup Clubs en 2024, también quedó eliminado después de perder ante FWZ.

El conjunto de Ibai Llanos, tras la primera derrota por 3-5 ante Furia, estaba obligado a ganar FWZ en el cuadro de perdedores. El partido terminó con empate a cuatro y Porcinos cayó posteriormente en los ‘shootouts’, por lo que no podrá recuperar el trono mundial que conquistó hace dos años.

Ultimate Móstoles avanza por la vía rápida

La gran noticia para la representación española la protagonizó Ultimate Móstoles. El equipo presidido por DjMaRiiO consiguió el billete directo para los cuartos de final después de ganar sus dos primeros encuentros.

Los jugadores de Ultimate Móstoles celebrando el pase a cuartos de final de la Kings League / Kings League

Ultimate comenzó su recorrido con un triunfo por 6-3 ante Aniquiladores y confirmó su clasificación con una espectacular victoria por 9-7 frente a Stallions. Dos triunfos en dos partidos que le permiten evitar el Last Chance y afrontar con descanso la eliminatoria de cuartos.

Los Troncos, por su parte, todavía deberán superar una última prueba para seguir defendiendo su corona. Después de perder por 1-6 ante DR7 y eliminar posteriormente a La Capital, el vigente campeón se enfrentará a Stallions en el Last Chance. El ganador accederá a los cuartos de final, mientras que el perdedor quedará definitivamente fuera del Mundial.

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Con La Capital y Porcinos eliminados, Ultimate Móstoles ya clasificado y Los Troncos jugándose la supervivencia, la presencia española en la fase decisiva del torneo dependerá de los equipos de DjMaRiiO y Perxitaa. La competición, dominada hasta ahora por clubes españoles, podría coronar por primera vez a un campeón procedente de otra liga.