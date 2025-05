Lamine Yamal a Piqué: "Quiero un equipo en la Kings League"

Piqué atendió a SPORT en una rueda de prensa junto al resto de presidentes de las ligas del universo Kings League, Miguel Layún (Américas), Kaka (Brasil), Marchisio (Italia) y Schweinsteiger (Alemania), para analizar el Mundial de clubes que se disputará en París del próximo 1 al 13 de junio y que contará con el estreno como presidente de la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, con su equipo, 'La Capital CF'.

Al ser preguntado por SPORT sobre la importancia de poder contar con el canterano azulgrana, Gerard ya arrancó su contestación con contundencia: "El caso de Lamine Yamal en la Kings League es especial, porque es el primer jugador que se une a la competición por ser un fan de la propia Kings antes de presidir un equipo".

Es sabido que Lamine es seguidor de la competición desde su creación, y así también lo explicó su presidente: "Tenía 14 años cuando arrancamos y él seguía todo lo que pasaba".

"Quiero tener un equipo"

Piqué también relató como fueron los primeros contactos con él: "Recuerdo que cuando le contacté le dije que 'me gustaría que estuvieras, que pudiéramos hacer contenido', y en vez de pedirme nada económico para participar, me dijo 'quiero tener un equipo, me encanta la Kings League, el producto, lo sigo desde que empezó y quiero formar parte de esto', y es fantástico".

La Capital CF será el equipo de Lamine Yamal, que se une a la Kings España y debutará en la Kings World Cup Clubs. / @KingsLeague

A su vez, puso como ejemplo como fue su conversación con otros exfutbolistas, ahora presidentes: "Cuando llamé a Layún, Kaka, Marchisio o Schweinsteiger y les expliqué el proyecto necesitaron al menos 15 - 20 minutos para entender lo que significaba, pero con Lamine no fue así".

"Lamine sabía más que nosotros"

"Con él no necesitamos absolutamente nada de esto. Sabía más que nosotros, se sabía todos los jugadores de la liga. Se puede ver que para él es como un 'juguete', es algo con lo que se lo pasa en grande. Está formando el equipo prácticamente entero de chicos de Rocafonda, su barrio, y participarán por primera vez en la Kings League en este evento del Mundial de Clubes en París. Se está preparando con sus amigos y su equipo para este evento. Creo que vendrá en algún momento y estoy seguro de que se lo pasará genial, que es lo que nosotros también queremos".

Los otros presidentes presentes en la rueda de prensa, al ser preguntados por lo que les había llevado a dar el sí a Gerard, destacaron lo mucho que les gustaba el formato: "Rápidamente hubo un gran 'feeling'. El formato es muy atractivo, muy entretenido y me gusta que todo el mundo tenga la oportunidad de participar en el fútbol, aunque no sea como profesional", afirmó Bastian Schweinsteiger. "Los futbolistas que no lleguen a su sueño, ahora tienen la Kings League como posible objetivo para continuar sus carreras", expusieron tanto Miguel Layún como Marchisio y Kaka.

Sobre el Mundial de clubes de la Kings League

Sobre el evento que arrancará en París y se disputará del 1 al 13 de junio, Piqué destacó las virtudes de hacerlo en un espacio cerrado: "Todos los eventos que hacemos son mejores por la experiencia que vamos cogiendo. Preferimos estadios cerrados, eso son cosas que hemos aprendido. Usamos muchas luces y todo esto nos damos cuenta a partir de otros eventos. Por eso hemos elegido La Defense. Tenemos una gran pantalla para poder seguir todo lo que pasa en el partido. Queremos hacer algo parecido a la SuperBowl. Tienen que pasar muchas cosas para que todo el mundo esté entretenido. Ponemos mucho 'focus' en esto".