A Lamine Yamal se le resiste la Kings League y avisa: "Hasta el Mundial no toco un balón"

Tras proclamarse campeón de LaLiga con el FC Barcelona, Lamine Yamal no ha podido repetir éxito en la Kings League. Su equipo, La Capital CF, cayó eliminado este domingo en las semifinales del sexto Split después de perder por 3-7 frente al Rayo de Barcelona en un encuentro de alta intensidad que el equipo presidido por Spursito ha dominado de principio a fin.

El jugador azulgrana se desplazó hasta el Cupra Arena para animar a los suyos en uno de los partidos más importantes desde que asumió el rol de presidente en la Kings League. Tarde de mucho fútbol la que vivirá, ya que a las 21:15 también estará en el Camp Nou para animar al FC Barcelona ante el Betis en el partido de despedida ante la afición culé de su compañero Lewandowski.

Lamine, en el Cupra Arena para animar a su equipo de la Kings League, La Capital CF / Kings League

Muy implicado durante todo el encuentro, Lamine no dudó en abandonar la cabina en varios momentos para animar a sus jugadores a pie de campo. En esta ocasión, claro, el futbolista del Barça no pudo asumir la responsabilidad de lanzar el penalti presidente, como sí ha hecho en otras ocasiones, debido a la lesión que le ha apartado del tramo final de temporada.

De hecho, al ser preguntado si sería él quien tomaría la responsabilidad de chutar dicho penalti, Lamine fue claro: "Hasta el Mundial no toco un balón", respondió entre risas.

Kings League

Lamine, encantado con el proyecto

Siempre que tiene la oportunidad, Lamine Yamal se acerca al Cupra Arena para alentar a los suyos. Acompañado de sus dos amigos, también muy metidos en el proyecto, Moha y Soha, el extremo vivió con intensidad todo lo que ocurría sobre el césped.

Indignación de Lamine, Fermín y Cancelo por un gol anulado en la Kings League / KINGS LEAGUE

Sufrió, pero también celebró como el que más el tanto que les daba algo de esperanzas en los primeros minutos. Golazo que Lamine no dudó en celebrar por todo lo alto desde la cabina de presidentes.

El Rayo de Barcelona busca la gloria

El Rayo de Barcelona impuso un ritmo muy alto desde el inicio, obligando constantemente a La Capital CF a remar a contracorriente en un partido especialmente dinámico y lleno de ocasiones.

El equipo de Lamine Yamal no consiguió encontrar la fórmula para frenar las ofensivas rivales ni hacerse con el control del juego, algo que aprovechó el Rayo de Barcelona para, con esta victoria, convertirse en finalista del Split de la Kings League e impedir que La Capital CF pelee por el título en la gran final.