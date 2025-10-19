Lamine marca su 'penalti presidente' en la Kings League y le manda una 'pullita' a Koundé: "Presión ninguna"

Lamine Yamal apareció este domingo en el Cupra Arena junto a Nicki Nicole para ver de primera mano el debut de su equipo, La Capital CF, en la Kings Cup Spain de la Kings League.

Y participó. El futbolista del FC Barcelona bajó al césped para lanzar el 'penalti presidente' antes de la primera parte, y lo anotó sin demasiados problemas y con una calma que le caracteriza. El extremo del Barça colocó con este gol el empate de su equipo ante Ultimate Móstoles, el equipo de DjMariio y vigentes campeones.

Finalmente, La Capital, que juega en la Kings League sustituyendo a Kunisports, del Kun Agüero, ganó su partido por 8 goles a 5 y Lamine fue uno más en la celebración del equipo sobre el campo.

"Ha sido difícil. Hemos ganado ante uno de los mejores equipos de la liga pero ya lo dije, hemos hecho un equipo para ganar", decía Lamine tras el choque, que negó tener presión. "¿Qué presión voy a tener? No, ninguna", decía entre risas, y con un mensaje a Koundé, que falló el día que tiró uno en la Kings League Francia.

"Eso va para Koundé, que ya vino y la falló. Para enseñarle lo que tiene que hacer. Muy contento", añadía. "Piqué esta apalancado en su asiento, a ver si baja".

Parece que Lamine, que le ha dado suerte a su equipo, no será la última vez que acuda al Cupra Arena: "Lo ha disfrutado el equipo y encima he hecho un gol, así que vengo siempre".

Esta jornada marca el inicio de la Kings Cup, el nuevo formato de la Kings League al más puro estilo 'champions', que reunirá a los mejores equipos de España, Italia y Alemania. Los ganadores nacionales se enfrentarán en la gran final europea el próximo 22 de noviembre.