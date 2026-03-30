Koundé contrata a unos Mariachis en la Kings League y se vuelve 'loco' al celebrar un gol

Jules Koundé estuvo en Francia desconectando durante sus días libres. El lateral azulgrana sigue recuperándose de su lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. El galo, inamovible en el lateral derecho del esquema del técnico alemán, se vio obligado a retirarse del césped en el minuto 11 durante el encuentro ante el Atlético de Madrid de Copa, tras sentir un pinchazo que encendió todas las alarmas en el banquillo azulgrana. Según informa el comunicado, "su evolución marcará su disponibilidad".

Este diagnóstico supone un contratiempo crítico, ya que el francés se perderá los próximos compromisos ligueros ante Athletic, Sevilla y Rayo, además de la eliminatoria ante el Newcastle.

Koundé, al ritmo de la música mejicana

Su regreso está más cerca que nunca, podría volver para el próximo partido de liga, también ante los colchoneros. Pero antes de ello, tuvo que cargar de una responsabilidad un poco diferente: lanzar un penalti presidente. Jules Koundé lanzó por primera vez un 'penalti presidente' representando al club que dirige conjuntamente con Aurélien Tchouaméni, futbolista del Real Madrid.

El defensor del FC Barcelona y el mediocampista del Real Madrid encabezan un equipo en compañía de Maignan (Milan), Bryan Mbeumo (Brentford), Manu Koné (Roma) y Mayulu (PSG). El conjunto lleva por nombre 360 Nation, y ya se ha dado a conocer también su escudo. En otros equipos participan figuras como Adil Rami, campeón del mundo con Francia, el streamer Lamine y Samir Nasri.

Pero hubo un momento especialmente divertido, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Y es que en la cabina del lateral, aparecieron unos mariachis. Koundé les pidió que dejaran de tocar, pero tras el gol de su equipo, se volvió absolutamente 'loco' y les ordenó que volvieran a hacer sonar las melodías.

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Koundé se lo pasó en grande en Francia y terminó incluso bailando con su compañero. Estos días, de vuelta a Barcelona.