La Kings World Cup Clubs 2026 suma nuevos partners internacionales de primer nivel

La Kings World Cup Clubs 2026 refuerza su atractivo para las grandes marcas con la incorporación de Coca-Cola, Powerade, Wingstop y EXODUS como nuevos partners oficiales del torneo. Estas compañías se suman a adidas, Fortnite, JD Sports y VISA, patrocinadores habituales del ecosistema Kings League, consolidando el crecimiento comercial de la competición.

La llegada de estas marcas pone de manifiesto la proyección internacional que ha alcanzado la Kings League y el interés que despierta su principal competición de clubes entre compañías que buscan conectar con una audiencia joven, altamente comprometida y con un fuerte vínculo con el deporte y el entretenimiento digital. La edición de este año reunirá en Milán a equipos presididos por algunas de las figuras más reconocidas del fútbol y la creación de contenido, entre ellas el reciente campeón del Mundial de la FIFA Lamine Yamal, al frente de La Capital CF, además de Neymar Jr., presidente de Furia FC, o James Rodríguez, de Atlético Parceros, reforzando la expectación ante el inicio del torneo.

Durante toda la competición, los partners desarrollarán diferentes activaciones para conectar con la comunidad de la Kings League mediante contenido exclusivo, experiencias digitales y acciones presenciales en Milán.

Por primera vez, una marca colaboradora incorporará una nueva Carta Secreta a una competición internacional de la Kings League. EXODUS, un videojuego que será lanzado el próximo año por Wizards of the Coast (editorial de Hasbro), introduce la carta "Time Dilation", que permitirá a los equipos aumentar o reducir el tiempo restante en el marcador del partido. Las cartas secretas son potenciadores especiales que los equipos reciben al inicio de cada encuentro mediante el robo de cartas de una baraja. Esta innovadora activación pone de manifiesto la capacidad de la Kings League para integrar a las marcas de forma creativa en la propia competición.

El resto de nuevos patrocinadores también tendrá presencia en algunos de los momentos clave de los partidos, como los goles (Coca-Cola), las pausas de hidratación (Powerade) o el premio al MVP (Wingstop). Por su parte, adidas volverá a desplegar varias activaciones, entre ellas el reto especial "F50 vs Predator", centrado en dos de sus icónicas líneas de botas de fútbol.

Mayan Scharf, Chief Revenue Officer de Kings League, afirma que: "La Kings World Cup Clubs se ha convertido en una de las oportunidades más atractivas para las marcas que buscan conectar con una nueva generación de aficionados al deporte. Nuestra audiencia es joven, muy comprometida y vive intensamente la competición, lo que convierte a la Kings League en una plataforma única para desarrollar historias de marca con impacto real. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a este grupo de patrocinadores para el torneo de 2026 y deseando ver cómo sus activaciones enriquecen la experiencia tanto de los aficionados presentes en Milán como de los millones de personas que seguirán el torneo en todo el mundo."

A partir de este domingo, aficionados de todo el mundo seguirán a los 16 mejores clubes de la temporada 2025-2026 de la Kings League, que competirán en Milán por el mayor título del ecosistema futbolístico de nueva generación creado por Gerard Piqué. Participarán equipos de las siete ligas regionales de la Kings League: Brasil, Francia, Alemania, Italia, MENA, México y España, que lucharán por proclamarse campeones del mundo.

Junto a La Capital CF, de Lamine Yamal, el torneo contará con equipos liderados por estrellas del fútbol como Furia FC, de Neymar Jr., y Atlético Parceros, de James Rodríguez. También participarán clubes presididos por algunos de los creadores de contenido y streamers más influyentes del mundo, entre ellos Ibai Llanos (Porcinos FC), DjMaRiiO (Ultimate Móstoles), Gaules (G3X), Blur (Stallions), Juan Guarnizo (Aniquiladores), Drb7h (DR7) y Kameto (Karasu).

Todos los partidos de la Kings World Cup Clubs 2026 podrán verse gratuitamente a través de las principales plataformas de streaming y televisión de todo el mundo. Los aficionados podrán seguir los encuentros en directo desde los canales oficiales de los presidentes de los equipos y de la Kings League, con comentarios localizados en idiomas como árabe, italiano, portugués y español. Además, el torneo será retransmitido por una amplia red de colaboradores internacionales, entre ellos DAZN, ESPN/Disney+ (Latam incluyendo Brasil), CazéTV, Xsports (Brasil), MBC Action/Shahid (MENA), LiveMode (Portugal), Abema, ON Sport (Egipto) y One Sport (Israel).

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Las competiciones internacionales de la Kings League siguen registrando audiencias de alcance global. La anterior edición de la Kings World Cup Clubs, celebrada en París en junio de 2025, superó los 100 millones de espectadores en directo, además de generar 1.400 millones de impactos en redes sociales y 950 millones de visualizaciones de vídeo. Por su parte, la más reciente Kings World Cup Nations 2026, disputada en Brasil, batió todos los récords con 120 millones de espectadores en streaming, 1.600 millones de impactos y 1.000 millones de visualizaciones de vídeo, consolidando la capacidad de la Kings League para ofrecer un alcance global y un elevado nivel de interacción tanto para los aficionados como para sus patrocinadores comerciales.