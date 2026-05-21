La Kings League volverá a Italia: el Mundial de Clubes se jugará en Milán

La Kings League ha confirmado que Italia será la sede de la Kings World Cup Clubs 2026, el Mundial de Clubes de la competición, que se celebrará en Milán del 26 de julio al 1 de agosto. Durante una semana, 16 equipos representarán a las distintas ligas regionales del universo Kings League en un torneo que reunirá a futbolistas, creadores de contenido, leyendas del deporte y aficionados.

Entre los participantes figuran equipos impulsados por algunas de las grandes figuras del fútbol y el entretenimiento digital, como Neymar Jr., Lamine Yamal, Kelvin Oliveira, Hasan Salihamidžić, Ibai Llanos y DjMaRiiO.

El mundial de clubes de la Kings League aterriza en Italia / Kings League

Italia, sede del universo Kings

Italia ha sido elegida como anfitriona de esta tercera edición por su fuerte tradición futbolística, la pasión de sus aficionados y el crecimiento de su ecosistema digital y de entretenimiento. La decisión llega además respaldada por el éxito de Kings League Lottomatica.sport Italy, cuya puesta en marcha el pasado año generó una importante respuesta de la comunidad, creadores y socios comerciales.

La ciudad italiana de Turín ya fue anfitriona del Mundial de Naciones de la Kings League en 2025, que finalmente ganó Brasil.

La Kings World Cup Clubs coronará al mejor club del ecosistema Kings League, que ya cuenta con siete competiciones regionales en todo el mundo. Los actuales campeones, Los Troncos FC, viajarán a Milán para defender el título conquistado en París en 2025.

En esta edición compartirán cartel equipos como Furia FC, presidido por Neymar Jr., y G3X FC, liderado por Kelvin Oliveira desde Brasil; Porcinos FC, de Ibai Llanos, y La Capital CF, de Lamine Yamal, desde España; además de No Rules FC, campeón de Kings League Germany y encabezado por Hasan Salihamidžić y su hijo Nick.

La Kings World Cup Clubs se ha consolidado como uno de los grandes eventos del calendario de Kings League gracias a su mezcla de fútbol competitivo, narrativa impulsada por creadores y una experiencia centrada en la comunidad digital. Tras las ediciones disputadas en México (2024) y París (2025), el torneo aterriza ahora en Italia después de que la pasada edición alcanzara más de 102 millones de espectadores en directo, además de 1.400 millones de impresiones y 950 millones de visualizaciones de vídeo en redes sociales.

La organización anunciará en las próximas semanas nuevos detalles sobre las sedes y el formato definitivo de competición.

Equipos clasificados para la Kings World Cup Clubs 2026:

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