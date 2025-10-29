Kings League y UNICEF unen fuerzas para cambiar las reglas de juego para la infancia

La Kings League y UNICEF anuncian una alianza global para sensibilizar y movilizar apoyos en torno a los desafíos que afectan a niños, niñas y jóvenes en todo el mundo. La próxima generación de ligas de fútbol 7 colaborará con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) durante toda la temporada 2025-26 para aprovechar el poder del deporte, la creatividad y las comunidades digitales con el fin de generar un impacto positivo en los temas que realmente importan a las nuevas generaciones.

Juntos, la Kings League y UNICEF ponen en marcha un nuevo tipo de partido: uno que conecta a los jóvenes con algunos de los mayores retos de su generación como la salud mental, la igualdad de género, los derechos de la infancia en el entorno digital y la protección frente a la violencia. Cuando los jóvenes se reúnen para debatir y aprender sobre estas cuestiones construyen bases sólidas para su crecimiento, creatividad y sentido de comunidad, lo que les permite soñar en grande y desarrollar todo su potencial.

A través de esta alianza, la Kings League y UNICEF unen fuerzas para transformar la sensibilización en acción para y con la próxima generación. La colaboración se desplegará en múltiples territorios junto con las ligas y sus comunidades, incluyendo España, Brasil, México, Italia, Alemania, Francia y la región de Oriente Medio y Norte de África.

La iniciativa aprovechará el alcance global de la Kings League y la enorme influencia de su universo de creadores, jugadores y leyendas para involucrar a millones de aficionados de una forma que trascienda el deporte y se base en los principios de la solidaridad y la empatía. A través de campañas conjuntas, activaciones y contenidos digitales, la colaboración buscará sensibilizar y recaudar fondos para apoyar la misión de UNICEF a favor de la infancia.

“En la Kings League creemos en el poder de la comunidad, dentro y fuera del terreno de juego”, ha afirmado Djamel Agaoua, CEO de Kings League. “Con esta alianza con UNICEF, queremos aprovechar el alcance global y la energía de la Kings League para amplificar su extraordinaria labor e inspirar a millones de personas a actuar frente a los grandes desafíos que afronta nuestro mundo. Juntos, podemos ayudar a que niños, niñas y jóvenes de todo el mundo tengan la oportunidad de soñar, jugar y construir un futuro mejor”.

La colaboración comienza poniendo el foco en el empoderamiento de las niñas y las mujeres, una causa que encarna el espíritu de inclusión, respeto y oportunidad que comparten ambas organizaciones. Coincidiendo con el inicio de la temporada de la Queen’s League, se lanzará una inspiradora campaña destinada a recaudar fondos y generar conciencia. La iniciativa, que se dará a conocer durante la jornada de la Queens League del próximo sábado 1 de noviembre, se centrará en promover el derecho de todas las niñas a disfrutar de las mismas oportunidades y de un futuro libre de las limitaciones impuestas por presiones sociales, culturales o digitales, incluido el impacto invisible de los algoritmos en el entorno digital.

“Valoramos el compromiso de la Kings League de aprovechar su alcance e influencia global para generar la tan necesaria sensibilización y movilización de fondos a favor de algunos de los niños y niñas más vulnerables del mundo”, ha señalado Michael Newsome, director adjunto de Movilización de fondos y Alianzas con el sector privado de UNICEF. “Junto a la Kings League, trabajaremos en nuevas formas de involucrar a los y las jóvenes y de defender las causas que más les importan al tiempo que los empoderamos para que lideren el cambio”.

Esta alianza innovadora llega en un momento en que la infancia y la juventud enfrentan desafíos sin precedentes. Desde una creciente crisis de salud mental hasta las presiones derivadas de un mundo digital en constante transformación, un número récord de conflictos y una crisis climática que se agrava cada día, sus vidas están siendo moldeadas por realidades que exigen atención y acción urgentes.

Hoy en día, uno de cada seis niños en el mundo vive en contextos afectados por conflictos armados. Al mismo tiempo, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años padece un trastorno de salud mental diagnosticado, y muchos de ellos siguen teniendo dificultades para acceder a la atención y el apoyo que necesitan. El mundo digital, cada vez más central en su desarrollo e identidad, ofrece oportunidades únicas para la conexión y el empoderamiento, pero también debe ser un espacio que proteja la seguridad y respete los derechos de la infancia.

La alianza fue presentada durante el Kick Off Day Show de la Kings League celebrado el sábado 11 de octubre en Río de Janeiro. En un evento repleto de estrellas, que contó con la participación de leyendas del fútbol brasileño y referentes del streaming, la Kings League reveló su temporada más ambiciosa hasta la fecha, que incluye esta nueva alianza global con UNICEF.