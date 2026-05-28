La Kings League y el torneo del millón de dólares

La Kings League ya compite en Estados Unidos y lo hace por todo lo alto. La competición impulsada por Gerard Piqué participa por primera vez de forma oficial en el TST 2026, el prestigioso torneo internacional de fútbol 7 que se disputa en Cary (Carolina del Norte) y que reparte un millón de dólares al campeón.

La expedición de la Kings y la Queens League cuenta con una presencia histórica de más de 230 jugadores repartidos entre distintos equipos del campeonato, consolidando así el crecimiento internacional del proyecto desde su creación en 2023.

El gran representante de la competición en el torneo es el Kings League All Stars, que ha arrancado con paso firme tras sumar dos goleadas consecutivas: un contundente 6-1 frente a City Soccer FC y un sólido 4-0 ante KRÜ FC, el equipo liderado por el Kun Agüero. Con estos resultados, el conjunto tiene prácticamente asegurada su presencia en la fase eliminatoria.

Gerard Piqué, con Chris Paul en el TST / TST: The Soccer Tournament

La plantilla reúne a varias de las grandes figuras del ecosistema Kings League, como Kelvin Oliveira, Carles Planas, Nadir Louah y Aleix Martí, protagonistas en el brillante inicio del equipo en territorio estadounidense.

Además, el debut del All Stars contó con la presencia de Gerard Piqué, que siguió de cerca el encuentro frente a KRÜ FC y compartió protagonismo tras el partido junto al Kun Agüero y la estrella de la NBA Chris Paul.

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La presencia de la Kings League en el TST 2026 va mucho más allá del equipo All Stars. Hasta 30 de los 48 conjuntos masculinos del torneo cuentan con jugadores vinculados a la competición, además de una notable representación en las categorías femenina y mixta. Clubes como KRÜ FC, FURIA FC, Podpah Funkbol Clube o Club América también forman parte de esta edición, reforzando el impacto global de la Kings y la Queens League en el panorama internacional del fútbol 7.