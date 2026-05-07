La Kings League de Piqué se une a Unicef en una campaña solidaria

Con ‘We Were All Children Once’, la Kings League y UNICEF lanzan una campaña global que se activará del 10 al 18 de mayo durante la Playoffs Week de la competición, con el objetivo de movilizar a las comunidades de la Kings League para apoyar a los niños, niñas y adolescentes que hoy crecen sin acceso a protección, educación o entornos seguros en los contextos más desfavorecidos.

La iniciativa contará con la participación de figuras como Lamine Yamal, Ibai Llanos, Marcelo, Alana o DjMaRiiO, entre otros, así como del presidente de la competición, Gerard Piqué, y se desplegará en países como España, Brasil, México, Italia, Francia y Alemania, en los que los millones de espectadores de los Playoffs y seguidores de la Kings League tendrán la oportunidad de ser parte de esta colaboración sin precedentes. Así, en paralelo a la competición deportiva, los presidentes y las diferentes ligas competirán durante toda la semana con el objetivo de movilizar al máximo a todo el ecosistema de la Kings League en apenas 8 días.

Bajo una idea sencilla, ‘Todos fuimos niños alguna vez’, la campaña pone el foco en una realidad urgente: no todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades y millones de ellos viven sin las condiciones básicas necesarias para desarrollarse plenamente.

Además, UNICEF y Kings League mantienen un compromiso para promover juntos espacios digitales seguros donde se respeten los derechos de la infancia, se escuchen sus voces y se fomente su bienestar. Hoy la vida de niños y niñas también transcurre en el ámbito digital, y este puede y debe ser un espacio que proteja, empodere y acompañe a niños y jóvenes.

Objetos con historias únicas, participación global y acción directa

Durante la Playoffs Week, presidentes de todo el ecosistema de la Kings League y la Queens League compartirán objetos personales -como una camiseta firmada de Marcelo, los guantes de boxeo de Alana, una giant FIFA card de Spursito o entradas para La Velada de Ibai Llanos- acompañados de sus propias historias. Estos objetos se convertirán en el eje de una iniciativa solidaria en la que los fans podrán participar donando a UNICEF a través de la plataforma Tiltify a partir del 10 de mayo y se podrá seguir el desarrollo de toda la campaña a través de los canales oficiales de la Kings League.

La Kings League y Unicef / Kings League

Cada contribución -a partir de 1 euro- entrará en el sorteo para conseguir las distintas piezas únicas de los presidentes y presidentas participantes y, al mismo tiempo, apoyará directamente los programas de UNICEF en todo el mundo.

El impacto es real: con 5 euros, UNICEF puede vacunar a 13 niños contra la polio o tratar a 5 niños contra la desnutrición aguda durante un día en países en desarrollo.

Como señala Oriol Querol, Chief Product Officer de Kings League, “la Kings League no es solo una competición, es una comunidad global construida junto a creadores, jugadores y fans. Con ‘We Were All Children Once’ queremos poner esa energía al servicio de una causa que nos devuelve a todos a la infancia y contribuir, junto a UNICEF, a movilizar a más personas y generar un impacto real para los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan”.

Por su parte, Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, destaca que “en muchas partes del mundo, todavía demasiados niños y niñas siguen sin tener una verdadera infancia. Esta idea debe movernos a actuar. Porque recordar que todos fuimos niños alguna vez no es nostalgia, ya que esa infancia determinó nuestro presente. Por eso esta campaña es una invitación a volver a nuestra infancia y ponernos en el lugar de los niños y niñas que no tienen garantizados sus derechos. La iniciativa demuestra que una comunidad con alcance global como la de la Kings League puede transformar su influencia en resultados concretos para la infancia”.

‘We Were All Children Once’ se activa en el momento de mayor visibilidad del ecosistema Kings League, cuando se deciden los campeones de las distintas ligas y millones de fans siguen la competición a nivel global. Este contexto convierte la Playoffs Week en una oportunidad única para amplificar el mensaje y movilizar a una nueva generación en torno a una causa común: garantizar una infancia segura y con oportunidades para todos.

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Esta iniciativa se enmarca en la alianza global entre Kings League y UNICEF, que une el poder del deporte, el entretenimiento y las comunidades digitales para impulsar cambios reales en la vida de niños y niñas en todo el mundo.