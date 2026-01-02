La Kings League y un Mundial de Naciones de cinco estrellas

La Kings League vuelve a escribir un nuevo capítulo dorado en su historia con la celebración del segundo Mundial de Naciones en Brasil del 3 al 17 de enero. La competición creada por Gerard Piqué llevará el fútbol 7 al máximo nivel en el hogar de la pentacampeona, país donde seguramente más se respira el deporte rey en todo el mundo. Y lo hará por todo lo alto en un torneo que enfrentará a 20 selecciones con un único objetivo: destronar a la anfitriona y actual campeona.

Con esta misión es con la que afronta la selección Española el campeonato. Presididos por DjMaRiio y entrenados por Narcís Barrera, técnico de Porcinos, el combinado nacional cuenta con un equipo formado por los mejores jugadores de la competición nacional para tratar de conseguir su primera 'estrella' del universo Kings. Ilusionados y confiados en que pueden hacer un gran papel, también saben que la exigencia es máxima, ya que en la jornada inaugural se medirán a la propia Brasil (22:00h), campeona del primer Mundial disputado en Italia.

"SOMOS LA MEJOR SELECCIÓN"

"Vais a ver que los 13 que están aquí formarán un equipo mejor de lo que es Porcinos. Estamos muy preparados, creo que somos un muy buen equipo y los chicos han entrenado muy bien. Mañana será una gran vara de medir para ver dónde podemos llegar. Creo que somos la mejor selección y lo queremos demostrar ante Brasil", explicaba Narcís a SPORT en la previa.

Sobre el rival, Guti comentaba que: "Sabemos del potencial de Brasil ya que el año pasado consiguieron ser los campeones, pero también tenemos que pensar en los dos siguientes. Llevamos casi un mes entrenando y estamos muy motivados".

Carles Planes, exfutbolista profesional en equipos como el FC Barcelona, el Girona o el Celta, entre otros, se mostraba cauto por el poderío de Brasil, pero también confiado en su potencial: "Tenemos que fijarnos en nosotros", defendía, mientras también comentaba que son uno de los equipos a superar.

MEDIA SELECCIÓN DE PORCINOS

Los 13 futbolistas que conformarán la selección española se dividen entre 7 de Porcinos de Ibai Llanos, actuales campeones de la competición nacional, (Dani Pérez, Alex Guti, Aitor Vives, Oscar Coll, David Soriano, Marc Pelaz y Nico Santos), tres futbolistas de Los Troncos de Perxitaa (Eloy Amoedo, Carles Planes y Gerard Nolla), dos de Ultimate Móstoles del propio 'presi' (Aleix Martí y Dani Liñares) y un jugador del Jijantes de Gerard Romero (Cristian Lobato). Con el añadido de que el técnico también es de Porcinos y a su vez, de Ronin FC, el equipo de Ibai en la cuarta catalana.

PIQUÉ, SIEMPRE BIEN ACOMPAÑADO

Como ya es habitual, el exjugador azulgrana se volverá a rodear de los mejores streamers, futbolistas y leyendas. Entre ellos, uno de los últimos en apuntarse al formato es el actual delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, quien formará parte de la presidencia de Polonia. Otro de los que podría tener protagonismo dentro del campo es el argentino 'Kun' Agüero, quien forma parte de la selección argentina.

También estarán James Rodríguez (Colombia), Wesley Sneijder (Países Bajos), Arturo Vidal (Chile), Miguel Layún (México) y Weston McKennie (Estados Unidos), además de Kaka y Rolando 'el fenómeno', que formarán parte de la dirección del Mundial.

UN FENÓMENO GLOBAL EN CRECIMIENTO

Tras el éxito histórico de la edición inaugural celebrada en Italia, la Kings World Cup Nations aterriza en Brasil con una dimensión aún mayor. La edición de 2025 superó los 100 millones de espectadores totales en todo el mundo, generó 910 millones de visualizaciones de vídeo en redes sociales, alcanzó 1.500 millones de impresiones y registró un pico de 6 millones de espectadores simultáneos, consolidando a la competición como uno de los grandes fenómenos del deporte y el entretenimiento digital a nivel mundial.