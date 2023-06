Kings League, en directo: Sigue en vivo la Jornada 5 del segundo split

¡Festival de goles en el Cupra Arena! Aniquiladores gana cómodamente al Rayo de Barcelona por un contundente 6-1.

El primer partido de la jornada nos ha dejado golazos como este de Fran Hernández:

Que no que no y que no. @franjhg10 no acaba de meter este gol.#KingsLeagueJ5 #InfoJobs pic.twitter.com/afLsxyzmVH