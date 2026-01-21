La Kings League destroza sus récords de audiencia

Del 3 al 17 de este inicio de 2026, la Kings League se trasladó en conjunto a Brasil para disputar el segundo Mundial de Naciones del universo. "Sabíamos que era un país que le podía funcionar muy bien al formato", explicó Piqué desde Sao Paulo. Y así fue. El espectáculo ofrecido sobre el terreno de juego volvió a enganchar a los fans de todo el mundo, que repartidos entre los 20 países que participaron en la cita mundialista, ayudaron a alcanzar una nueva cifra récord para la competición creada por el exfutbolista azulgrana.

Siendo la 'canarinha', de nuevo, la campeona en un espectacular evento que llenó el Allianz Parque con más de 41 mil brasileños animando a su país, el seguimiento a través de stream fue igual de positivo a lo que venía siendo a lo largo del torneo. "Sabíamos que Brasil lo iba a abrazar, pero no esperábamos tanto. Ahora creo que queda reafirmado que Brasil es uno de los países más importantes del universo Kings. La gente ha demostrado que le gusta el formato", añadió Piqué en la previa, aún sin conocer estos espectaculares datos.

Si bien es cierto que el estreno de la competición en el país sudamericano ya había registrado los mejores números de su historia, con más de 80 millones de espectadores acumulados durante las 12 jornadas que duró el primer torneo, lo de este Mundial es otro mundo.

UN MUNDIAL DE RÉCORD

Volver a unir países por conseguir la segunda estrella de la historia de la competición, ha llevado a la Kings League a registrar la increíble cifra de 120 millones de espectadores en streaming, estableciendo así un nuevo récord y confirmando el rápido crecimiento global del modelo deportivo liderado por creadores y leyendas del fútbol como Neymar Jr o Ronaldo Nazario.

Neymar en la victoria de Brasil en el Mundial de Naciones de la Kings League / Kings League

En España, si bien es cierto que la liga local ya había notado un repunte de las audiencias con la llegada de Lamine Yamal al producto, entre otros motivos, más la consolidación de esos fans que lo han seguido desde el principio, este Mundial también ha enganchado. La cobertura de DjMaRiio, capitán del combinado nacional español, junto a Spursito y Adri Contreras desde Brasil, también registró grandes audiencias.

Finalmente, la selección española dirigida por Narcís Barrera no pudo alcanzar la final, pero hasta el último momento ofrecieron un juego de mucha calidad que hizo disfrutar a los fans de 'la roja'.

IMPACTO BESTIAL EN REDES

"Sabíamos que Brasil era un país que le podía funcionar muy bien a la Kings. Se practica muchísimo el fútbol 7 y a nivel de redes sociales hay un consumo muy grande. Una población enorme muy conectada". Un diagnóstico que ofrecía el propio Gerard Piqué que ha quedado más que confirmado con las más de 1.600 millones de impresiones generadas en redes sociales. Una auténtica barbaridad.

Así lo valora Djamel Agaoua, CEO de la Kings League: "Ha sido nuestro cuarto gran torneo internacional y el más grande hasta la fecha, no solo en audiencia, sino también en escala de producción e impacto global. La atmósfera vivida en Brasil, junto con una distribución verdaderamente global, subraya el estatus de la Kings League como una propiedad deportiva y de entretenimiento escalable a nivel mundial".

Piqué, desde Brasil antes de la final, también quiso agradecer a todos los trabajadores que han hecho posible que este mundial sea un éxito: "El orgullo que tengo es brutal, por toda la gente también que está trabajando detrás de las cámaras. Empezamos hace tres años y ahora ya se conoce a nivel global".

Por primera vez en un torneo de la Kings League, los acuerdos de emisión y streaming ofrecieron cobertura global en todos los mercados. Un nuevo acuerdo con DAZN ofreció la retransmisión de la competición en streaming en más de 200 territorios en todo el mundo, completando una lista de hasta 20 canales adicionales como ESPN/Disney+ (Latam), France TV, CazéTV y Xsports (Brasil), MBC Group (MENA), ABEMA (Japón) y Naver (Corea).