La Kings League cierra una ronda de 63 millones con Alignment Growth para crear nuevas ligas y crecer en Estados Unidos

La Kings League, la liga de fútbol 7 fundada por Gerard Piqué, ha cerrado una nueva ronda de inversión de 63 millones de dólares, liderada por el fondo estadounidense Alignment Growth que incluye la participación de accionistas ya existentes.

Con esta inyección de capital, la plataforma gestionada a traves de Kosmos Global Holding, el entramado empresarial del exfutbolista, es seguir apostando por un crecimiento internacional acelerado, crear nuevas ligas y, por qué no, realizar adquisiciones estratégicas.

Así lo ha explicado su presidente y fundador, Gerard Piqué, mediante un comunicado, en el que asegura que "la Kings League se ha convertido en un movimiento global, construido de manera nativa para la generación digital".

Segunda gran ronda

Prueba de este fenómeno, apuntan, son los más de 160 millones de dólares en financiación total que la liga ha conseguido desde su creación en 2023. La de ahora, además, se trata de su segunda gran ronda tras la cerrada en 2024, cuando captó alrededor de 60 millones con la entrada de Left Lane Capital y el grupo mexicano Fillip.

Dos operaciones que evidencian el interés del capital riesgo por un formato que, según apunta Kevin Tsujihara, cofundador y socio director de Alignment Growth, acompaña la forma en la que "las audiencias jóvenes cambian la forma en que descubren e interactúan con el deporte".

Por ello, su inversión se basa en "la convicción de que las competiciones deportivas nativas digitales están en una posición única para conseguir un crecimiento potente y sostenible a largo plazo" apostilla el empresario.

Un modelo nacido para la generación digital

Su premisa refleja, en realidad, el origen del que nace la Kings League. En una entrevista con Ibai Llanos recogida por EL PERIÓDICO, Piqué explicaba una y otra vez que “los niños de ocho, nueve y hasta catorce años no consumen los 90 minutos de fútbol. Están con el móvil y van alternando dos minutos de juego con Instagram, Tik Tok y el resto de redes sociales”.

Partidos más cortos, reglas gamificadas, narrativas pensadas para el directo y un ecosistema dominado por creadores de contenido. Son algunas de las claves que resumen un planteamiento que, hace tan solo dos años, llevó a colapsar la venta de entradas para la Final Four en el Camp Nou.

Gerard Piqué, presidente de la Kings League sobre Leo Messi: “Tenerlo con nosotros sería increíble” / SERGI GRAELL

Sin embargo, en redes sociales y los formatos virales, el reto es mantener los números a largo plazo. Porque si bien en 2025 los datos siguen siendo altos —la competición generó más de 150 millones de horas vistas en directo y superó los 13.000 millones de impresiones en redes sociales—, la Kings League ha experimentado una caída de audiencia en España respecto a sus cifras más altas de lanzamiento.

Así, si en 2023 se alcanzaron picos de más de 2,1 millones de espectadores, dos años más tarde las cifras de espectadores caían hasta menos de la mitad (en 2024 la liga tuvo unos 500.000 espectadores de media según datos del servicio de estadísticas de estríming TVTOP).

Salto internacional

Por ello ahora el proyecto apuesta por la diversificación y una internacionalización. Tras haber dado el salto a mercados como Brasil, Francia, Alemania, Italia y la región MENA, ahora el punto de mira se pone en Estados Unidos, uno de los mercados más más atractivos, y competitivos, del entretenimiento deportivo.

En esta tarea, la entrada de e Alignment Growth, un fondo especializado en medios, entretenimiento y videojuegos, aporta algo más que capital. Su equipo fundador —con perfiles como Kevin Tsujihara, exCEO del estudio Warner Bros, o Jeff Bewkes, ex director ejectutivo de Warner Media— suma experiencia en la escalabilidad global de contenidos y marcas de entretenimiento. Y lo hará hasta el punto de que Tsujihara se incorpora al consejo de administración de la compañía.

Brasil ya es bicampeón del Mundial de Naciones de la Kings League / Kings League

“Hemos demostrado que nuestro modelo funciona a gran escala. Esta financiación nos permite acelerar nuestra expansión, seguir innovando en el formato y explorar oportunidades estratégicas de M&A que respalden nuestra visión a largo plazo.” declara Djamel Agaoua, CEO de la Kings League.

Para Piqué, la alianza refuerza una visión de largo plazo que busca convertir la Kings League en una plataforma global de deportes liderados por creadores, con capacidad para diversificarse hacia otros formatos más allá del fútbol.

Por el momento, a las ligas masculinas se suman las competiciones femeninas de la Queens League, los torneos internacionales de la Kings World Cup y acuerdos con marcas como adidas, Netflix, Spotify, Fortnite o Visa, además de socios audiovisuales como DAZN y ESPN/Disney+.