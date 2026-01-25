Kelvin Oliveira, el fenómeno viral de la Kings League que rechazó jugar con Neymar en el Santos: "Fue la decisión más difícil de mi vida"

En el primer Mundial de la Kings League, sobresalió un nombre muy por encima del resto. Este era el de Kelvin Oliveira, de quien antes de empezar ya advertían que era el mejor jugador de fútbol siete del mundo. Y lo demostró. Lo hizo como ha seguido haciéndolo un año más tarde, en su casa y ante su afición, guiando así a Brasil hasta revalidar el campeonato con su decisivo gol, y escribiendo una historia que ha tenido muchos capítulos desde que empezó a deslumbrar en la competición: "Nunca me lo habría podido imaginar", explicaba a SPORT.

"Me ha cambiado mucho la vida. Nunca hubiera podido imaginar lo que me ha pasado en este último año. Creo que dios tiene un plan para mí. Estoy muy contento y ha sido increíble", dijo a SPORT antes de disputar una final que posteriormente acabaría levantando al cielo de Sao Paulo como capitán de la 'Canarinha'.

En lo que a lo deportivo se refiere, sus números no pueden ser más buenos. En el primer Mundial de Naciones del universo creado por Gerard Piqué, lideró a la 'verdeamarela' hasta el título con un total de 19 goles en 5 partidos. Una auténtica barbaridad que le hizo ganar el MVP del campeonato y a su vez, también le convirtió en un fenómeno viral en su país. En esta ocasión añadió 12 más a su cuenta en 7 encuentros, quedándose solo en uno, en total de todos los partidos del Mundial que ha disputado, sin marcar.

Brasil ya es bicampeón del Mundial de Naciones de la Kings League / Kings League

Sus números en redes, tan buenos dentro como fuera del campo, se dispararon en las 48 horas posteriores a la final de Turín (700 mil solo en Instagram, según el informe de Blinkfire). Una subida que no se ha detenido con la celebración de la competición en Brasil, donde es toda una referencia, y que demuestran que la Kings League ya es un fenómeno global que funciona de maravilla en internet, con récord incluido.

'NO' A NEYMAR

A comienzos de 2025, justo después de pegar el 'bombazo', se especuló mucho con la posibilidad de que Kelvin Oliveira acabara jugando en el Santos junto a Neymar Jr. El exfutbolista azulgrana, muy vinculado con la competición presidiendo Furia FC y participando muy activamente en este Mundial de Naciones en Brasil, lo reclamó para jugar junto a él, dando un salto así al fútbol profesional nunca visto todavía en la competición.

Fue la decisión más complicada de mi vida Kelvin Oliveira

"Sí, hubo la posibilidad. Fue la decisión más complicada de mi vida, porque ya había jugado al fútbol como profesional y Neymar es el ídolo de nuestra generación, el mejor, pero preferí quedarme donde me sentía bien, donde estoy cómodo y feliz de jugar. Y estoy contento con ello".

Del fútbol siete al once pasando por la Kings League habría sido todo un acontecimiento, pero finalmente lo desestimó. Y como él mismo contó a SPORT, no vio clara esta oportunidad. La que si tomó fue la de convertirse en copresidente de G3X, algo que todavía no había pasado nunca.

De este modo, la estrella más mediática del universo Kings daría un salto que no le ha propiciado nada más que beneficios. Entre lo más destacado, también, convertirse en una de las caras de Nike, de quien es embajador.

"RECHAZARON DOS MILLONES POR ÉL"

Además, otra anécdota que contó el mismo Piqué el pasado mes de noviembre sobre Kelvin es que"Jake Paul quiso pagar entre uno y dos millones de dólares por él, pero Gaules pidió veinte, y Paul se volvió loco". Otra prueba más del crecimiento de la Kings, donde ya se empieza a hablar de cantidades monetarias muy serias.