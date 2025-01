Kelvin enseña la 'manita' y Brasil sale campeón del Allianz Stadium

Esto de la Kings League no gusta a todos. Tampoco es lo que pretende. Mientras algunos van discutiendo si es fútbol o no, la competición sigue haciendo historia por donde pasa. Había alguna duda de si, en un país donde todavía no había empezado la liga doméstica como sí había pasado en España o en otros países, esto de la Kings iba a triunfar. Y vaya si lo ha hecho.

El Allianz Stadium albergó una final por todo lo alto, repleta de tensión, luces, música a cargo de Mahmood y, sobre todo, fútbol. Los aficionados, casi 40.000, fueron llenando las gradas hasta tres horas antes del partido. No jugaba la Juve, pero sí lo hacían los Kelvin y compañía, jugadores que ya empiezan a ser mitos en estos del fútbol siete. También saltaron al verde otros que seguro, les suenan: Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo... Un partido de leyendas contra streamers metido dentro de una final. Cosas de la Kings.

No fue más de uno los platos que Gerard Piqué y Kosmos prepararon para una tarde-noche especial perfecta antes de que rodara el balón en el Clásico entre Barça y Real Madrid. El fútbol de verdad para algunos. El fútbol sin más para otros. La Kings League ha llegado para quedarse y la prueba fue lo vivido en el Allianz Stadium, en la primera final de la historia de esta nueva Kings World Nations Cup que encumbró a Brasil como la gran potencial mundial.

La final soñada de Kelvin

Los brasileños, comandados por un Kelvin que se fue hasta los cinco goles, no tuvieron piedad de una Colombia que aguantó como pudo. Brasil fue el claro dominador de la final y se llevó el primer título por todo lo alto.

No tenían ninguna duda desde la rueda de prensa previa. Tocaron la copa sabiendo que esta noche iban a salir campeones... y así fue. Ya en el inicio, tras el discurso de motivación de Neymar y con el uno contra uno y el dos contra dos, Brasil se sabía superior. Aun así, lo aguantó Colombia. Al menos hasta el descanso. Kelvin desniveló la contienda antes del segundo tiempo y Angellot, con una vaselina exquisita lo empató.

En el segundo tiempo, ya Kelvin dijo basta. El '9' de Brasil anotó cuatro tantos más para darle el título a su equipo. Juan Guarnizo y el Pibe, que ya perdieron la final del primer split de la Kings League en España con Aniquiladores, se vuelven a quedar con la miel en los labios. Ganaron los brasileños porque tenían a Kelvin, el MVP de la final y del torneo. Nada más. Colombia, ni con el '9' apartado por la carta de suspensión durante cuatro minutos, pudo con una selección brasileña que demostró sobre el verde lo que apuntaban los pronósticos.