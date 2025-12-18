Kaká, a SPORT: "Ancelotti está haciendo un gran trabajo. Brasil es siempre favorita"

La Kings League ha aterrizado en Brasil por la puerta grande. El país, con una gran tradición por el fútbol, ha contado en el proyecto de Gerard Piqué a leyendas del deporte brasileño como Neymar Jr, Ronaldo Nazário o Kaká.

Este último, presidente de la liga en su país, presentó esta semana la Kings World Cup Nations 2026, el Mundial de Naciones de la Kings League, en un evento junto a R9, presidente del Mundial y Gerard Piqué.

"Es muy bonito conectar con este público más joven a través de la Kings League, YouTube y los videojuegos. Conocemos a una generación que no nos vio jugar, pero que conoce nuestra historia", dijo Kaká en la presentación de la cita mundialista en la que Brasil defiende título. "Estamos en ese momento bonito de la Kings League en el que podemos demostrar el producto, llamar la atención y presentar la Kings League como entretenimiento aquí en Brasil".

Respondiendo a SPORT, Kaká comparó la selección de la Kings League, que incluye a nombres importantes como Lipão o Kelvin Oliveira, con la selección nacional que competirá en el Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México en verano del próximo año: "Los dos equipos de Brasil tienen muchas condiciones. El equipo de Kings es el como gran favorito porque ganó el último mundial. Va a estar entre los mejores del mundo. La selección nacional de fútbol tradicional está muy bien, ahora trabajando con Carlo Ancelotti que está haciendo un grandísimo trabajo, haciendo sus elecciones y poniéndole su cara al equipo. Brasil siempre fue así. Todas las competiciones en las que participa es gran favorita. Los dos equipos seguramente van a hacer un mundial muy especial para los aficionados brasileños".

En cuanto a otros jugadores, Kaká destacó que elegiría al francés Kylian Mbappé para jugar en la Kings League: "Ya ha ganado la Copa del Mundo. Es un jugador experimentado. Me gusta cómo juega, su velocidad, cómo define..."

En el primer partido del Mundial, Brasil se enfrenta a España, un encuentro que será una final anticipada y un duelo que ya genera una gran rivalidad en la Kings League.

"Creo que las rivalidades se construyen con el tiempo. España tendrá que esperar un poco, porque ahora mismo el principal rival de Brasil es Colombia", decía Kaká. "Es muy bonito vivir una Nations Cup como presidente, fuera del campo. Es divertido, pero genera ansiedad. Como jugador, canalizas esa ansiedad en el césped; como presidente, no. Es una posición diferente. Pero los chicos están preparados y lo están haciendo muy bien. En el caso de Brasil, en el deporte siempre es más divertido animar al favorito, porque hay muchas opciones de ganar."

El recuerdo de Piqué con Neymar en un España-Brasil

Por su parte, Piqué también analizó esta rivalidad y recordó la vez en la que él jugó contra la 'Canarinha'. "Sabemos que en Brasil el fútbol es una religión. En el fútbol tradicional, España y Brasil son dos de los países más importantes. A nivel de naciones diría que Brasil es más importante. Ha ganado más mundiales. A nivel de liga España está a un nivel superior. Los grandes jugadores de Brasil han venido tradicionalmente a jugar a España. La rivalidad existe. Yo tuve la oportunidad de jugar una vez contra Brasil, que me expulsaron en la final de la Copa Confederaciones del 2013 por una patada que le di a Neymar", decía Piqué.

Más tarde, el excentral del FC Barcelona volvió al país brasileño para el Mundial, pero a nivel deportivo no tiene muy buenos recuerdos: "En el Mundial de 2014 a España no nos fue muy bien. Veníamos de ser campeones y las cosas no nos funcionaron, pero vivimos una gran experiencia".

Finalmente, Piqué se 'mojó' sobre los jugadores de 'La Roja' que elegiría para representar a España en la Kings League: "De la selección española elegiría a Pedri o a Lamine para ir al Mundial de la Kings League".