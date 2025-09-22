Muchas incógnitas en el regreso de la Kings League
La competición lanzó un vídeo explicando que vuelve con muchas novedades
Desde que se celebró la final del Mundial de Clubes en París, la Kings League ha mantenido silencio respecto a la nueva temporada. Tras la victoria de Los Troncos en la capital francesa, se ha especulado mucho sobre como será el nuevo formato de la competición creada por Gerard Piqué y ahora, por fin, parece que el próximo 11 de noviembre se despejarán todas las dudas.
Como explicaron en un enigmático vídeo colgado en sus redes sociales bajo el título: "Volvemos", el universo regresará con novedades en casi todos los ámbitos relacionados con el formato.
Nuevos equipos, competiciones, calendario, nuevas reinas y reyes, camisetas, estadios, ligas, naciones, leyendas y la llegada de los Golden Crown. Es decir, un cambio prácticamente estructural.
Sin saberse prácticamente nada aún de lo que está preparando el exfutbolista azulgrana para esta nueva campaña, lo que está claro es que volverá a presentar muchas sorpresas.
Por lo que a la liga española se refiere, todavía falta por conocer la identidad del que cerrará el elenco de 12 presidentes que conformaban la competición antes de la marcha del 'Kun' Agüero (Kunisports), y Juan Guarnizo (Aniquiladores) a Américas. ¿Será un streamer? ¿Un futbolista?
Lo que es seguro es que este se sumará a Lamine Yamal, quien ya participó en el Mundial con La Capital FC, como la cara nueva de la temporada que está por arrancar en estos próximos días.
- FC Barcelona - Getafe CF: previa, resumen, resultado y goles del partido de la Jornada 5 de LaLiga 2025/26
- Keita Balde: 'Me gustaría volver a La Masia y ayudar al Barça
- Pesimismo con la lesión de Fermín
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Getafe
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!
- Imágenes inéditas: el Barça presume del Spotify Camp Nou a la espera del regreso definitivo
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Pedri prioriza el Barça y el descanso