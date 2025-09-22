Muchas incógnitas en el regreso de la Kings League

Desde que se celebró la final del Mundial de Clubes en París, la Kings League ha mantenido silencio respecto a la nueva temporada. Tras la victoria de Los Troncos en la capital francesa, se ha especulado mucho sobre como será el nuevo formato de la competición creada por Gerard Piqué y ahora, por fin, parece que el próximo 11 de noviembre se despejarán todas las dudas.

Como explicaron en un enigmático vídeo colgado en sus redes sociales bajo el título: "Volvemos", el universo regresará con novedades en casi todos los ámbitos relacionados con el formato.

Nuevos equipos, competiciones, calendario, nuevas reinas y reyes, camisetas, estadios, ligas, naciones, leyendas y la llegada de los Golden Crown. Es decir, un cambio prácticamente estructural.

Sin saberse prácticamente nada aún de lo que está preparando el exfutbolista azulgrana para esta nueva campaña, lo que está claro es que volverá a presentar muchas sorpresas.

Por lo que a la liga española se refiere, todavía falta por conocer la identidad del que cerrará el elenco de 12 presidentes que conformaban la competición antes de la marcha del 'Kun' Agüero (Kunisports), y Juan Guarnizo (Aniquiladores) a Américas. ¿Será un streamer? ¿Un futbolista?

Lo que es seguro es que este se sumará a Lamine Yamal, quien ya participó en el Mundial con La Capital FC, como la cara nueva de la temporada que está por arrancar en estos próximos días.