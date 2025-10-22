Ibai Llanos reta a Lamine Yamal antes del 'doble clásico': "Pobre"

Este domingo, Barça y Madrid se verán las caras en el Bernabéu a las 16.15h en un nuevo clásico que se espera apasionante. Con la primera plaza de la liga en juego, el mundo del fútbol ya está con la mirada puesta en el mejor partido de clubes que se puede ver. Y esta sensación de semana grande, también se apodera de la Kings League.

En una jornada atípica, ya que se disputará en viernes en vez de en domingo como nos tiene acostumbrados, la competición de Gerard Piqué también tendrá su propio "nuevo clásico", como han vendido en sus redes sociales.

Y es que el equipo de Lamine Yamal, La Capital FC, se enfrentará al equipo de Ibai Llanos, Porcinos FC, en la segunda jornada de la Kings Cup a partir de las 21:00h.

Ambos se estrenaron en esta nueva copa con victoria, demostrando que tienen equipos suficientemente competitivos como para optar al título. "He hecho el equipo para ganar", explicó el '10' azulgrana en declaraciones en directo desde el Cupra Arena tras vencer a Ultimate Móstoles por 8-5.

Por su parte, el equipo del streamer, con una plantilla repleta de talento y formada por los jugadores que también defienden la camiseta de Ronin FC en la cuarta catalana, superó por un contundente 9-4 a Los Troncos de Perxitaa, actuales campeones del universo Kings en el Mundial.

"POBRE LAMINE"

Ibai Llanos ya se ha encargado de ir poniéndole emoción al duelo desde inicios de semana. Al anunciarse el calendario para esta jornada de viernes desde la cuenta oficial de la liga, el presidente de Porcinos no dudó en lanzar el siguiente comentario para retar y 'provocar' a la estrella del FC Barcelona: "El viernes derrota vs Porcinos y el domingo contra el Madrid pobre Lamine", seguido de tres emojis de caras llorando.

Queda por ver si también se verán las caras entre ellos en el mismo Cupra, pero lo que es cierto es que Lamine disfrutó viendo a su equipo en directo y apoyándole en su estreno en esta nueva competición y ya comentó que trataría de estar presente en nuevas ocasiones a lo largo de la copa.

HORARIOS JORNADA 2

Saiyans - xBuyer Team (19:00h)

El Barrio - Los Troncos (20:00h)

La Capital FC - Porcinos FC (21:00h)

1K - Ultimate Móstoles (22:00h)

Skull FC - Jijantes FC (23:00h)

Pio FC - Rayo de Barcelona (00:00h)

Los partidos los podréis seguir a través del Twitch y Youtube de la competición, además de las cuentas oficiales de la Kings League en redes