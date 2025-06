Ibai Llanos: "Lamine Yamal es el reflejo de como ha cambiado la Kings League"

Ibai Llanos, streamer y Presidente de Porcinos, atendió en exclusiva a SPORT durante la celebración del segundo Mundial de Clubes de la Kings League, que se celebra en París. Eufórico tras su agónico pase a semifinales gracias a un tanto en el añadido, repasó toda la actualidad de la liga creada por Gerard Piqué, la entrada de Lamine Yamal, el Balón de Oro, el duelo Barça-Madrid que se viene y La Velada V.

Sabe lo que es ganarlo, ya que alzó el trofeo el año pasado en México en el primer Mundial de Clubes del universo Kings, pero eso no le impide vivir cada partido con la máxima intensidad, una de las claves de su éxito: "Esto es una locura, estoy muy bien, aunque muy sudado, incluso mareado. Hace muchísimo calor, mucho ambiente, mucha tensión. Es un formato que está hecho para esto, para pasarlo mal, para que la gente se divierta". Y esa energía genuina es la que siempre le ha llevado a conectar con su público.

¿Crees que ha subido el nivel en este segundo Mundial gracias a la expansión internacional?

En España no se vive tanto el fútbol siete formato Kings League. Digamos que la gente lo ve como un poco 'meme', un poco broma. La gente quiere ver fútbol 11, segunda, primera y tal, pero en Brasil el fútbol siete está muy profesionalizado. Estos chicos, muchos han jugado en el Santos, en el Corinthians, en el Sao Paulo de Fútbol siete. Es gente que gana millones jugando a fútbol 7 y esto en España es inviable. En Brasil este formato como que se respeta mucho más y aquí vienen con un nivelazo.

Incluso han sacado un 'tifo'... ¿Qué te parece la afición brasileña?

Me parece una locura. Meten un tifo, pero es que tienen cientos de aficionados aquí en París siendo de Brasil. Es que aquí no hay gente ni de España. Estamos a una hora y media vuelo. Para ellos la Kings League es el formato de su vida, porque hay fútbol 11 e inmediatamente después hay fútbol siete y es una auténtica locura.

¿Si tú fueras Piqué, qué cambiarías o qué implementarías para poder llegar de igual manera a la gente de España?

Creo que las cosas son compatibles. Te puede gustar un rato de ver Kings League y un rato de fútbol 11. Entiendo a la gente y a mí me pasa que priorizas a tu equipo de toda la vida. A no ser que tengas un equipo, seas un familiar o alguien que por lo que sea no le gusta el fútbol 11. Yo creo que son cosas compatibles, pero sobre todo hay que hacerlo divertido. El que dice “voy a ver la Kings League porque es algo diferente”, quiere pasárselo bien. Por lo tanto tenemos que hacerlo lo más divertido posible, porque esto al final está enfocado más al show que a otra cosa. Aunque es verdad que hay muchísimo nivel

Y hay mucho fútbol...

Sí y muchos jugadores que han venido de Primera, Segunda División, Primera y Segunda RFEF. Gente que estaba jugando en el Europa que acaba de subir, como Jordi Cano, y viene aquí a jugar. Un tío que dices cuidado, que está en el fútbol la toca.

Golazo de Lipao / KINGS LEAGUE

Algunos incluso han preferido el formato Kings League

Sí y por ejemplo el caso de Javi Espinosa, que es un jugador que ha debutado en Primera División con el Villarreal y que con 30 años está en al Kings League. Un tío que ha estado en Primera y Segunda al fútbol español. Hay nivel, pero obviamente estamos mucho más enfocados también al show y a que la gente lo disfrute.

¿Tú crees que el nivel va a seguir subiendo?

Creo que sí, porque creo que muchos jugadores ven la Kings como una pequeña retirada. Dicen “oye, no tengo nada que hacer, me he retirado, tengo todavía muy buen nivel” y más en este formato que les beneficia. Es más pequeñito, juegas 20 minutos, 25, porque hay rotaciones ilimitadas y hay muchos jugadores de mucha calidad que en cuanto se están retirando dicen “pues mira, ¿puedo venir seis meses?”.

A mí me pasó con Mikel Rico, que es un jugador que ha estado seis, siete años en el Athletic, que ha jugado Champions y que cuando se retiró me dijo “déjame probar que me apetece”. Y tiene un nivel que dices, claro, es que hace dos meses estaba en Segunda División. Creo que van a venir más.

Cómo los casos de Joan Verdú y Carles Planas, ¿no?

Sí, vienen aquí y dicen “voy a probar”, y se ponen a tocar un poquito la pelota y esto es una locura. Y ‘son diesel’, los tíos saben cuándo apretar, cuándo no y llevan aquí casi tres años. Habrán jugado fácilmente 100 partidos en la Kings.

LA ENTRADA DE LAMINE YAMAL A LA KINGS LEAGUE

Hablando de jugadores en activo, ¿qué te parece que Lamine Yamal se haya unido al proyecto?

Es una locura, sobre todo porque cuando Lamine Yamal se unió al proyecto ya era muy muy bueno, pero es que ha seguido creciendo todavía más. O sea, digamos que es un jugador que cada tres o cuatro meses mejora. Entonces, claro, por la edad que tiene él, entiendo que es un formato que le gusta, que le entretiene, que la ha pillado en la época, pero a mí me parece una locura, igual que Tchouaméni, Koundé o Neymar.

Son gente que está con su selección, que alguno igual, yo qué sé, imagínate que un día Lamine gana el Balón de Oro o Tchouaméni la Champions, el Mundial y tal y están aquí jugando. O Koundé que el otro día chutó un penalti. Neymar en las finales de Brasil fue a verlo y estaba allí con el equipo. Está involucrado y te impacta mucho que vea los partidos igual que tú. De como empezó en España que éramos 12 presidentes e implicados al 100% igual 8-9 y ahora de repente esto.

El jugador del Barça falló su primer penalti presidente en la Kings League France / Kings League

¿Qué crees que habéis hecho bien para que Lamine quiera estar con vosotros?

Yo creo que hacíamos los programas muy divertidos, los de las charlas con Piqué, con Oriol, Spursito y Mario. Era muy divertidos. Y el formato al principio impactó mucho. La gente cuando vio una jaula, el balón que cae, gol doble, ’shootouts’... Eso es una cosa que no se había visto nunca y era muy divertida, era mucha risa y nos lo pasábamos muy bien en un ambiente además competitivo de verdad. Yo recuerdo que los jugadores en los vestuarios nos decían “estamos enganchados, estamos en el autobús y estamos viendo el Móstoles contra el Rayo”.

Piqué ya confesó que Lamine siempre ha sido seguidor de la Kings

Lamine un día fue la cabina de xBuyer a ver un partido cuando no había debutado ni con el primer equipo o había jugado un partido con el Barça y él fue allí casi como un desconocido y dos años después se está hablando de que igual ganar el Balón de Oro o va a quedar top tres. O sea, imagínate lo que ha cambiado la vida en tan poquito tiempo de la Kings League de aquí a ahora.

EL BALÓN DE ORO

¿Crees que se merece el Balón de Oro?

Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil saber quién lo puede ganar. Lo veo muy igualado este año. Lamine, la verdad, ha hecho un temporadón. Raphinha también por números lo puede ganar. ¿Mira que raro no? A lo mejor un perfil como el suyo que nunca te hubieses imaginado, pero es verdad que claro, ves a Ousmane Dembélé, que también es raro, pero vale, bueno, juega en Francia y ha ganado la Liga, la Copa y la Champions. Es verdad que los últimos dos meses no ha estado tan acertado, pero bueno es que lo ha hecho. Hay mucha gente que ha hecho buena temporada como Vitinha.

¿Y Mbappé?

Mbappé también, pero es verdad que al final nos hemos quedado ahí cerca, sobre todo de la liga que se fue en Montjuic, la Champions… Al final pasó lo que pasó con Declan Rice, que le apetecía ser un héroe. Sus números son una auténtica locura, pero entiendo que al final, a nivel de títulos se ha quedado corto para lo que exige un premio como el Balón de Oro.

EL DUELO BARÇA - MADRID

Yo creo que el Madrid va a dar mucho miedo, pero bueno, también lo pensaba este año y nos hemos quedado cortos

¿Crees que Xabi Alonso puede construir un equipo que luche contra este Barça?

Bueno, es ilusionante Xabi Alonso. Creo que es un entrenador de otra generación. No sé cuántos años de diferencia tiene con Carlo Ancelotti. Fueron jugador y entrenador para que nos hagamos una idea. Es otra manera de ver el fútbol, de entenderlo. Además, digamos que le han dejado madurar en el Bayer Leverkusen, empezó en la cantera de la Real Sociedad... Encima le están fichando para tener un equipo mejor. Yo creo que el Madrid va a dar mucho miedo, pero bueno, también lo pensaba este año y nos hemos quedado cortos.

¿Ves una temporada muy competida con el Barça?

Yo creo que sí. Yo creo que el Madrid puede estar perfectamente a la altura. Creo que se está reforzando muy bien. Entiendo que ahora con él es empezar de cero, pero creo que para muchos jugadores también es un empezar de cero otra vez y motivante. La verdad es que Xabi Alonso, en el Leverkusen, lo ha ‘reventado’. Hay que confiar.

LA VELADA V

¿Cómo va la organización de La Velada V?

Emocionante. Estamos allí en Sevilla que hemos liado una espectacular. Hará mucho calor, pero va a ser nocturna. Vamos a confiar en que por favor por la noche nos respete un poco el tiempo. Y nada. Estamos anunciando a los artistas, sobre todo para que la gente se lo pase bien. Quiero una noche veraniega de recordar toda la vida, de joder, fui a la velada una noche y que bien me lo pasé o si lo ves desde casa, recordarlo para siempre.

Sevilla es un buen sitio, mola mucho. Me están metiendo miedo con el calor, pero Andalucía me ha flipado siempre. Para mí es mi segunda casa. Primero Bilbao, bueno, luego Barcelona, y Andalucía. Tengo familia andaluza y cuando he ido algún evento allí eso es una locura. Gente muy agradecida y que se nota que cuando vas a un evento lo dan todo. Y tú como organizador, cuando ves que la gente está como loca, te mola mucho.

¿Hay algún gran anuncio que viene próximamente?

Hay grandes anuncios. Hay uno que me hace mucha ilusión. No es Bad Bunny, pero para mí es uno que me hace mucha ilusión, que creo que a la gente le va a sorprender mucho porque no creo que se lo esperen. No es el típico nombre que te viene a la cabeza. Hay varias cosas. Yo creo que hemos hecho un gran cartel ahí de artistas y la gente lo va a pasar muy bien.