Los hermanos xBuyer analizan al Barça de Flick: "Es un equipo que sabe a lo que juega"

La Kings World Cup Nations inaugurará el calendario de 2026 con su segunda edición, que se disputará en São Paulo (Brasil), sede del vigente campeón tras su triunfo en Turín. España afrontará esta cita mundialista con una lista de trece jugadores, dada a conocer este lunes 15 de diciembre.

El anuncio se llevó a cabo en la recién estrenada tienda de JD en el Portal de l’Àngel, en Barcelona, durante un evento retransmitido en directo y que contó con la presencia de Gerard Piqué, Guanyar, DjMariiO y los hermanos xBuyer, Eric y Javi. Estos últimos fueron protagonistas de una charla con SPORT, en la que valoraron la convocatoria confeccionada por Narcís Barrera, además de repasar otros asuntos de la actualidad del Barça y Real Madrid.

Pregunta: Ya están anunciados los 13 convocados de España para el Mundial de la Kings. ¿Qué sensaciones tenéis?

Respuesta de Javi: Muy buenas. Creemos que el entrenador está más que preparado para ganar y además tiene a buena parte de su equipo habitual, así que lo tiene bastante de cara.

Respuesta de Eric: El equipo sabe a lo que va a jugar y cómo lo va a hacer. Luego se puede ganar o perder, pero el nivel va a ser muy bueno.

El año pasado fuisteis críticos con la presentación. ¿Qué expectativas tenéis este año para el Mundial?

J: La idea es dar la cara y mostrar realmente el nivel de nuestra liga, que es algo que creemos que faltó el año pasado. No te digo ganarlo, pero sí competir al nivel que tiene la liga.

E: También pensamos que la presión nos jugó en contra el año pasado, porque éramos muy favoritos y eso pesó. A los chavales les cuesta jugar con esa presión, pero este año creo que llegamos un poco mejor.

¿Barça de Flick? Lo veo parecido al año pasado. Hay rachas mejores y peores, pero es un equipo que sabe a lo que juega, fiel a su estilo, y los resultados están ahí. Javi Ruiz (xBuyer)

Sobre los nombres de los 13 jugadores, ¿echáis a alguien en falta o creéis que sobra alguno?

J: Por mi parte, no. Me ha gustado la convocatoria. En esta Copa se ha demostrado que había un equipo bastante superior a los demás, así que es normal que haya más jugadores de ese equipo.

E: Yo estoy igual. Quizá Pablo Beguer me habría gustado que estuviera, pero está lesionado y no puede ser.

DjMariiO junto a los 'xBuyer', Eric y Javi / KINGS LEAGUE

¿Cómo fue el recibimiento de la gente aquí en Barcelona, en el JD?

J: Tenemos la suerte de que tanto en Barcelona como en todos los sitios donde vamos la gente nos quiere mucho. No sé muy bien por qué (risas), pero el recibimiento siempre es muy bueno y ojalá siga así durante mucho tiempo.

E: Sí, la gente siempre es muy maja con nosotros y estamos muy agradecidos.

Yo al Barça lo veo muy bien. Solo pido que lleguen sanos a los momentos importantes de la Liga y de la Champions. Eric Ruiz (xBuyer)

Piqué lanzó alguna pullita a DJ Mario por el Barça-Madrid. Ahora mismo el Barça es líder. ¿Cómo veis al Barça de Flick?

J: Lo veo parecido al año pasado. Hay rachas mejores y peores, pero es un equipo que sabe a lo que juega, fiel a su estilo, y los resultados están ahí. Mal no nos va. Además es un equipo muy joven, y eso a veces es lo que nos falta para no solo ganar Ligas, sino llegar fuertes en Champions.

E: Yo al Barça lo veo muy bien. Solo pido que lleguen sanos a los momentos importantes de la Liga y de la Champions.

Los hermanos xBuyer durante el stream del anuncio de la convocatoria de España / KINGS LEAGUE

En cambio, el Madrid no termina de arrancar con Xabi Alonso. ¿Cómo lo veis?

J: A Xabi Alonso lo veo bien y no creo que sea culpa suya. En un vestuario como el del Madrid siempre es complicado.

E: Con los jugadores que tienen, si no te comes la tostada desde el primer día, se te puede complicar. Pero esto acaba de empezar. Luego llega la Champions, el Madrid te la gana y todos contentos.

Entonces, ¿creéis que Xabi Alonso acaba la temporada y sigue el año que viene?

J: Sí, yo estoy convencido. La temporada la acaba seguro.

E: Sí, seguro.