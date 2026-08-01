La globalización rompe la hegemonía en la Kings League

Esta semana se ha estado disputando en Milán el tercer Mundial de Clubes de la Kings League, una competición que hasta ahora siempre había contado con ganadores de la liga fundadora, la española. Pero esta hegemonía ha llegado a su fin este mismo sábado con la victoria del equipo brasileño 63X ante el Italiano Alpak por 5-9 en una final en la que estuvieron conectados casi 600000 dispositivos en directo.

Ultimate Móstoles, único semifinalista de la Kings League España, Porcinos, Los Troncos y La Capital FC, equipo de Lamine Yamal, viajaban hasta la capital de Lombardía para tratar de traer de vuelta un trofeo de campeones del mundo que los dos primeros mencionados ya habían ganado en las dos primeras ediciones, pero no ha sido posible.

La Kings apostó por ampliar sus fronteras más allá de la competición inicial que se disputa en Barcelona y lo cierto es que esta expansión ha dado sus resultados. Diversidad, muchísima competitividad y grandes muestras de calidad son las que se han podido ver durante toda la semana en Milán por parte de todos los equipos que conforman este ecosistema creado por el exazulgrana Gerard Piqué.

Brasil confirma su dominio

Brasil es, sin duda, el país que mejor ha recibido la Kings League. En un país donde el fútbol siete ya era un deporte reconocido, las transgresoras normas del formato han encajado a la perfección con el público local. Y todo ello ha permitido que se conviertan en los ganadores absolutos de las dos competiciones internacionales disputadas en 2026.

Brasil ya es bicampeón del Mundial de Naciones de la Kings League / Kings League

En primer lugar, la selección de Brasil se coronó campeona del mundo en el campo del Palmeiras y ante 40000 aficionadosl. Meses más tarde, 63X, equipo liderado por el mismo futbolista que la 'canarinha', Kelvin Oliveira, también ha levantado al cielo de Milán el título del Mundial de Clubes. Y lo hicieron tras eliminar con un contundente 2-8 en semifinales a Ultimate Móstoles, único equipo que podía luchar por mantener esa hegemonía.

Este futbolista, que como confirmó a SPORT en su día, recibió la llamada del mismísimo Neymar Jr para unirse al Santos y jugar junto a él, fue el gran protagonista de la final y del torneo. Llegó a la liga con el cartel de mejor futbolista del mundo de fútbol 7 y tras ya varias competiciones disputadas de la Kings League, ha confirmado que, si no es el mejor, al menos es el más resolutivo y decisivo. Gran victoria de los suyos.

Kelvin Oliveira, máximo goleador del Mundial de Clubes de la Kings League / Kings League

Italia, encantada con la Kings League

La liga italiana ha tenido un fuerte seguimiento desde su creación y esto se ha visto reflejado también en el nivel de sus equipos con la participación de Alpak en la final del Mundial de Clubes tras superar al conjunto favorito de la afición local, Underdogs, en los cuartos de final del viernes.

Tras esta victoria, por eso, no lo tuvieron nada fácil para llegar hasta la gran final, ya que en semifinales dejaron atrás a Furia FC, el equipo de Neymar Jr, que siendo uno de los grandes favoritos, se vieron superados por el carácter del conjunto italiano, que a su vez sintió en todo momento el apoyo de un público que no dejó de animar en ningún momento. Tampoco en la final, pese al contundente resultado que ya lucía en el marcador en el descanso (2-7).

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Consiguieron maquillar algo el resultado, pero lo cierto es que el conjunto brasileño fue muy superior y merecido vencedor del exitoso Mundial de Clubes de la Kings League.